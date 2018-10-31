Yarıyıl tatili ne zaman? 2019 15 gün sömestr tatili ne zaman başlayacak?

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2018 yılının son aylarına girildi, veli ve öğrenciler, sömestr tatilinin ne zaman başlayıp biteceğini araştırmaya başladı. Şimdiden tatil programları yapan aileler yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman? 2019 Sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

15 TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN?

Özellikle sosyal medya üzerinde 15 tatil yani sömestrın 30 gün iddia edildiği gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz bir açıklama gelmezken şuan için 15 gün olması öngörülüyor. Her sene çıkan asılsız iddialar nedeniyle öğrenciler heyecanlanıyor. Fakat 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde de sömestr tatili 15 gün olacak. Aksi bir durum olması durumunda son dakika gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.