Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Buna göre, adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.
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Son dakika: Ortaöğretimde 2. nakil sonuçları açıklandı mı? MEB Ortaöğretim 2. nakil sonuçları
Lise nakil sonuçları için E Okul ve MEB ana sayfası üzerinden beklenti sona erdi. Liselere 2. nakil aşaması için tercihlerini gerçekleştiren binlerce öğrenci, bakanlığın değerlendirme sonuçlarına kilitlenmişti. E Okul ekranı üzerinden tamamlanan tercih işlemlerinin ardından birçok öğrenci, 2. nakil sonuçlarını MEB'in sonuç ekranından öğrenebilecek. İşte, yaklaşık 40 bin öğrencinin bir okula yerleşmek için tercih işlemini gerçekleştirdiği 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı ve boş kontenjanlar bilgisi
Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Buna göre, adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.
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