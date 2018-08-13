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Son dakika: açıklandı! Nakil sonuçları sorgulama

Son dakika haberi... Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. 2. nakil başvuruları ise bugün itibariyle başladı.

LGS nakil sonuçları açıklandı!

lise 1. nakil sonuçlarını öğrencilerin erişimine açtı. Binlerce öğrenci istedikleri liselere yerleşmek için nakil başurusunda bulunmuştu. 1. nakil sonuçları sorgulamak için sisteme T.C. kimlik numarası girilmesi gerekiyor.

NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

1. Nakil başvuruları 10 Ağustos'ta sona erdi. Nakil başvuru sonuçları az önce belli oldu. Nakil başvuru sonuçlarını www.meb.gov.tr ve e okul üzerinden öğrenmek mümkün

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 10:21
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