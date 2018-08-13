Milli Eğitim Bakanlığı lise 1. nakil sonuçlarını öğrencilerin erişimine açtı. Binlerce öğrenci istedikleri liselere yerleşmek için nakil başurusunda bulunmuştu. 1. nakil sonuçları sorgulamak için sisteme T.C. kimlik numarası girilmesi gerekiyor.
NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
1. Nakil başvuruları 10 Ağustos'ta sona erdi. Nakil başvuru sonuçları az önce belli oldu. Nakil başvuru sonuçlarını www.meb.gov.tr ve e okul üzerinden öğrenmek mümkün
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.