KPSS soru ve cevapları açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavı oturumları tamamlandı. Lisans düzeyinde sınava giren adaylar memur olma hayali ile sınavlarını tamamladılar. Kimine göre kolay kimine göre zor olsa da ortak düşünce sınav sorularının yeterli olduğu görüşündeydi. Adaylar sınavın sona ermesinin ardından internet üzerinden KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu aratmaya başladılar. ÖSYM bu konuyla ilgili daha önce 31 Ağustos tarihini göstermişti. Sonuçlar öncesinde KPSS soru ve cevapları yayınlandı. 2018 KPSS sınavı soru ve cevapları ve KPSS ile tüm detaylar haberimizde...

SORU VE CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandı.

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15'den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular

Genel Kültür: Bulunmamaktadır.

Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

​Hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla sınava giren bireyler kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Sınavda yaptığı net sayısına göre puanları hesaplanacak olan bireyler için KPSS lisans puan hesaplama işlemini diğer sayfadan hızlı bir şekilde yapabilirsiniz;

55 NET > 70 PUAN

62 NET > 75 PUAN

72 NET > 80 PUAN

84 NET > 85 PUAN

91 NET > 90 PUAN