(MEB) AÖL 2.dönem soru ve cevapları! AÖL soru ve cevap kitapçığı...

31 Mart ve 01 Nisan AÖL 2.dönem sınavı MEB tarafından düzenlendi. Sınav bitişinin ardından öğrenciler AÖL soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. AÖL sonuçları için bir süre bekleyecek olan açık liseliler alacakları notları tahmin edebilmek için sorular ve cevapların yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmeye çalışıyor.

AÖL 2. DÖNEM SORULAR VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz senelerde olduğu gibi AÖL soruları ve cevaplarının bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Açık liseliler, AÖL'de çıkan sorular ve yanıtları MEB'in resmi sayfası üzerinden erişilebiliyor.

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI - TIKLA

SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmez.

SINAV İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Bakanlığın sınav kılavuzunda yayımladığı bilgilere göre; Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN MEZUN OLMAK İÇİN;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.