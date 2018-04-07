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17 Mart 2018 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil () Sınavı'nın sonuçları tarafından açıklandı. YÖKDİL nın erişime açılmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını nasıl ve nereden öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Öğrenciler büyük bir heyecanla Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı sonuçları görmek istiyor. Peki, YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir? 2018 YÖKDİL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda ve işbirliği ile 17 Mart 2018'de sınav merkezilerinde düzenlenen sınavının sonuçları az önce açıklandı. İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve bu yıl da katılımın oldukça yoğun olduğu YÖKDİL sonuçlarının açıklamasının ardından sınavda ter döken adaylar kendilerine ait sonuçları sorgulamak için internette araştırma yapıyor. İşte, YÖKDİL sorgulama sayfası.

2018 YÖKDİL SINAV SONUÇLARI
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın geçtiğimiz 17 Mart'ta tamamlanmasının ardından, sınava ait cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı bugün ise sınav sonuçları adayları erişimine açıldı.

YÖKDİL SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar yaklaşık 3 haftalık beklemenin ardından https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden sınav sonuçlarının sorgulama işlemini yapabilecek. Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyenler başta olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı talep edilen öğrenciler ve diğer adaylar yoğun bir şekilde ilgi göstermiş ve katılım sağlamıştı.

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK? GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?
Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir. YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi YDS ile eşdeğer olacak. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 12:26
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