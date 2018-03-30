ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 1 Nisan Pazar günü yapılacak.

1 Nisan Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS ilkbahar dönemi) adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre, adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

İlkbahar döneminin gelmesi ile Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (YDS) başvuru yapan adaylar, sınavın ne zaman ve saat kaçta başlayacağını merak etmeye başladı. ÖSYM tarafından 2018 YDS İlkbahar dönemi sınav tarihleri ve sınav giriş belgeleri resmi sitede yayınlandı. 1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşeceği açıklanan YDS İlkbahar dönemi sınavı saat 10.15 itibariyle başlayacaktır. 180 dakika sürecek olan sınava adayların sınav giriş belgeleri ile birlikte 15 dakika öncesinden gelmeleri gerekmektedir. Peki 2018 YDS sınav Giriş belgelerini nereden ve nasıl alınır?,

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2018 YDS SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2018 YDS ilkbahar dönemi sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde saat 10.15 itibariyle başlayacak, 180 dakika sürecektir. Adayların 15 dakika öncesinden sınav yerlerinde hazır beklemeleri gerekmektedir. 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacaktır.

2018 Yabancı Dil Seviye Sınavı YDS İlkbahar Dönemi Sınavı, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılacaktır.

2018 YDS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar YDS sınav girş yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav giriş belgeleri de aynı adres üzerinden temin edilecek.

2018 YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, resmi sayfasında YDS sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını da adaylar için açıkladı. 2018 sınav takvimine göre YDS İlkbahar Dönemi sınav sonuçları 26 Nisan 2018 Perşembe günü açıklanacak.

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.