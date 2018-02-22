Uluslararası Bakalorya (IB) Programı çerçevesinde özgün bir müfredata sahip NUN Okulları, öğrencilerin kendilerini ve yeteneklerini keşfetmesi için atölye ve kulüp çalışmalarının çeşitliliğini her geçen yıl artırıyor. Bu yıl lise öğrencilerinin tercihine sunulan Destination Imagination Kulübü de onlardan biri. Kulüp; öğrencilerin kısıtlı zamanda yaratıcı çözümler bulmasını sağlarken problem çözme, iş birliği, iletişim ve takım olarak hareket etme becerilerini de geliştiriyor.

NUN Okulları Destination Imagination Kulübü öğrencileri, geçen ay gerçekleştirilen "Anlık Görev Şenliğine" katılmış, "En İyi Takım Çalışması" ve "En İyi Zaman Yönetimi" ödüllerinin sahibi olmuştu. Bu ödüllerle daha bir cesaretlenen öğrenciler 15-18 Şubat tarihlerinde 180 okul, 360 takım ve 2.800 öğrencinin yarıştığı DI Türkiye Ulusal Turnuvası'ndan herkesi gururlandıran "ikincilik" derecesiyle döndüler. Öğrenciler, Mayıs ayında 20 bin öğrencinin katılımıyla Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşecek dünya finaline gidecekler.