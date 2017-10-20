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sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için yapılan sonbahar dönemi̇ 2. Seviye Tespit Sınavı () sonuçları açıklandı.

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  • 20 Ekim 2017, Cuma 18:22
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