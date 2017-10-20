YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 30 Eylül'de yapılan 2017 sonbahar dönemi 2'nci STS sonuçları, https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/" adresinden öğrenilebilecek.