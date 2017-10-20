YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 30 Eylül'de yapılan 2017 sonbahar dönemi 2'nci STS sonuçları, https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/" adresinden öğrenilebilecek.
STS sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için yapılan sonbahar dönemi̇ 2. Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçları açıklandı.
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