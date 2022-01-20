20 Ocak 2022 okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bursa, Malatya, Elazığ, Kayseri, Bolu

20 Ocak 2022 okullar tatil mi? Bugün okul var mı? sorularına milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yanıt arıyor. Yurt genelinde birçok bölgede yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yüz yüze eğitime de engel oluyor. Günlerdir illerden tek tek 'kar tatili' açıklamaları yapılıyor. Son olarak 20 Ocak 2022 tarihi için de bir çok ilden tatil haberleri geliyor. Peki Gaziantep, Konya, Bursa, Malatya, Elazığ, Kayseri, Bolu, İstanbul, Ankara'da okullar tatil edildi mi? Artvin, Rize, Tekirdağ, Bingöl, Muş, İzmir'de eğitime ara verildi mi? Eskişehir, Ağrı, Kocaeli, Sakarya'da kar tatili var mı? İşte Valiliklerden son dakika açıklamalar...
20 OCAK 2022 OKULLAR TATİL Mİ?
BOLU
20 Ocak 2022 tarihi ile ilgili ilk 'kar tatili' açıklaması Bolu'dan geldi. Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da kar nedeniyle 20 Ocak'ta eğitime ara verildi.
Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 20 Ocak'ta eğitime ara verildi
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.
ADIYAMAN
Adıyaman'da okul tatili uzatıldı.
Adıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.
Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.