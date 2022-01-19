20 Ocak 2022 okullar tatil mi? Yarın okul var mı? sorularına milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yanıt arıyor. Yurt genelinde birçok bölgede yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yüz yüze eğitime de engel oluyor. Günlerdir illerden tek tek 'kar tatili' açıklamaları yapılıyor. Son olarak 20 Ocak 2022 tarihi için de bir çok ilden tatil haberleri geliyor. Peki Gaziantep, Konya, Bursa, Malatya, Elazığ, Kayseri, Bolu, İstanbul, Ankara'da okullar tatil edildi mi? Artvin, Rize, Tekirdağ, Bingöl, Muş, İzmir'de eğitime ara verildi mi? Eskişehir, Ağrı, Kocaeli, Sakarya'da kar tatili var mı? İşte Valiliklerden son dakika açıklamalar...
20 OCAK 2022 OKULLAR TATİL Mİ?
BOLU
20 Ocak 2022 tarihi ile ilgili ilk 'kar tatili' açıklaması Bolu'dan geldi. Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Diğer illerden ise henüz herhangi bir ildeki Valiliklerden 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Açıklama geldiği taktirde haberimizi güncelleyeceğiz. Sıcak gelişmeler için bizi takip edin.
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARILAR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı