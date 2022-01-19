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    • Eğitim
    • 19.01.2022 15:42
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    • 19.01.2022 15:52
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    20 Ocak 2022 okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Kar tatili olan illerin listesi: Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bursa, Malatya, Elazığ, Kayseri, Bolu

    Türkiye'de soğuk hava etkisini git gide artıyor. Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından il Valiliklerinden peş peşe son dakika 'kar tatili' açıklamaları geliyor. Yarıyıl tatiline az bir süre kala bir çok ilde okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi. Peki 20 Ocak 2022 okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Gaziantep, Konya, Bursa, Eskişehir, Ağrı, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Kayseri, Bolu, İstanbul, Ankara'da okullar tatil mi edildi? İşte kar tatili olan illerin tam listesi!

    20 Ocak 2022 okullar tatil mi?

    20 Ocak 2022 okullar tatil mi? Yarın okul var mı? sorularına milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yanıt arıyor. Yurt genelinde birçok bölgede yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yüz yüze eğitime de engel oluyor. Günlerdir illerden tek tek 'kar tatili' açıklamaları yapılıyor. Son olarak 20 Ocak 2022 tarihi için de bir çok ilden tatil haberleri geliyor. Peki Gaziantep, Konya, Bursa, Malatya, Elazığ, Kayseri, Bolu, İstanbul, Ankara'da okullar tatil edildi mi? Artvin, Rize, Tekirdağ, Bingöl, Muş, İzmir'de eğitime ara verildi mi? Eskişehir, Ağrı, Kocaeli, Sakarya'da kar tatili var mı? İşte Valiliklerden son dakika açıklamalar...

    20 OCAK 2022 OKULLAR TATİL Mİ?

    BOLU

    20 Ocak 2022 tarihi ile ilgili ilk 'kar tatili' açıklaması Bolu'dan geldi. Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

    Diğer illerden ise henüz herhangi bir ildeki Valiliklerden 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Açıklama geldiği taktirde haberimizi güncelleyeceğiz. Sıcak gelişmeler için bizi takip edin.

    METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARILAR!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    BURSA °C, 1°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    EDİRNE °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 4°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KOCAELİ °C, 3°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, -4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 6°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MUĞLA °C, 1°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 6°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ANTALYA °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA °C, -2°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MERSİN °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, -2°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

        KAYSERİ °C, -3°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif kar yağışlı

        KONYA °C, -1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, -3°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KASTAMONU °C, -2°C
        Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        SİNOP °C, 4°C
        Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 3°C
        Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        BAYBURT °C, -4°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        SAMSUN °C, 4°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        TOKAT °C, -1°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        TRABZON °C, 5°C
        Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        BİNGÖL °C, -5°C
        Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        ERZURUM °C, -9°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        MALATYA °C, -4°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        VAN °C, -3°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 1°C
        Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        GAZİANTEP °C, -2°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        MARDİN °C, -2°C
        Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        SİİRT °C, -1°C
        Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
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        Haberler Eğitim 20 Ocak 2022 okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Kar tatili olan illerin listesi: Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bursa, Malatya, Elazığ, Kayseri, Bolu
            SON DAKİKA