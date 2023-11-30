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1. dönem 2. ortak sınav tarihi 2023! MEB 1. dönem 2. yazılı ne zaman başlayacak? Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl düzenlenen ortak sınavların heyecanı devam ediyor. 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 1. dönem ortak sınavlarının ardından, öğrencilerin merakla beklediği 1. dönem 2. ortak sınav tarihi yaklaşıyor. Öğrenciler sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki MEB 1. dönem 2. ortak sınavı ne zaman başlayacak? İşte ortak sınav tarihleri: Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 11:05 Güncelleme 30 Kasım 2023, 11:08
1. dönem 2. ortak sınav tarihi 2023! MEB 1. dönem 2. yazılı ne zaman başlayacak? Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı...

MEB 1. dönem 1. ortak sınavları 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ortak sınavların ikincisi ise Aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki 1. dönem 2. yazılı ne zaman yapılacak? İşte 1. dönem 2. ortak sınav tarihi...

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Ortaokul ve liselerde 1. dönem ikinci ortak sınavları 25 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." denildi.

Bakanlık tarafından verilen bilgiye göre derslerden bir dönemde iki sınav yapılacak.

MAZERET SINAVI NASIL YAPILACAK?

Öte yandan ortak sınavlara katılamayan öğrenciler de mazeret sınavlarına katılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

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