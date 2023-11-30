1. dönem 2. ortak sınav tarihi 2023! MEB 1. dönem 2. yazılı ne zaman başlayacak? Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı...

MEB 1. dönem 1. ortak sınavlar ı 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ortak sınavların ikincisi ise Aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki 1. dönem 2. yazılı ne zaman yapılacak? İşte 1. dönem 2. ortak sınav tarihi...

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Ortaokul ve liselerde 1. dönem ikinci ortak sınavları 25 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." denildi.

Bakanlık tarafından verilen bilgiye göre derslerden bir dönemde iki sınav yapılacak.