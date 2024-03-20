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VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 20 Mart kar tatili olan iller listesi 2024: Hakkari, Van, Şırnak, Hatay, Muş...

20 Mart 2024 Çarşamba sabahı için Meteoroloji'den yapılan açıklamalar, ülkenin doğu kesiminde kar yağışının etkili olması beklentisiyle dikkat çekti. Bu durum, birçok ilde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde valiliklerin olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğine dair açıklama yapması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 07:32 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:34
VAN’DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 20 Mart kar tatili olan iller listesi 2024: Hakkari, Van, Şırnak, Hatay, Muş...

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20 Mart 2024 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, gece ve sabah saatlerinde ülkenin doğu kesimlerinde etkili olması beklenen yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi etkilere sebep olabilir.

Kar Yağışı ve Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Hakkari'de yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle 20 Mart Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildi. Kent genelinde etkili olan yoğun yağışların devam etmesiyle birlikte sel, çığ ve taşkın risklerinin arttığı belirtilerek, il genelindeki eğitim kurumlarının kapalı olduğu duyuruldu.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı açıklanırken, yüksek öğretim kurumlarının ise tatil olmadığı ifade edildi.

Meteorolojiden Uyarı: Kar ve Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesiminde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yapılırken, Hatay'da ise kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ülke genelinde 3 kent için "turuncu", 6 il için ise "sarı" alarm verildi.

Çığ ve Diğer Olumsuzluklara Karşı Dikkatli Olunmalı

Kuvvetli kar yağışının yanı sıra ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi etkilerle birlikte yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi doğal afetlere karşı da vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Alarm Durumu

Meteoroloji Hava Tahmini Haritası'nda, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt ve Batman için "sarı", Hakkari, Van ve Şırnak için ise "turuncu" alarm uyarısı yapıldı. Bu kentlerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve dikkatli olmaları önemle vurgulandı.

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