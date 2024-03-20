VAN’DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 20 Mart kar tatili olan iller listesi 2024: Hakkari, Van, Şırnak, Hatay, Muş...

Meteorolojiden Uyarı: Kar ve Fırtına Bekleniyor!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesiminde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yapılırken, Hatay'da ise kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ülke genelinde 3 kent için "turuncu", 6 il için ise "sarı" alarm verildi.
Çığ ve Diğer Olumsuzluklara Karşı Dikkatli Olunmalı
Kuvvetli kar yağışının yanı sıra ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi etkilerle birlikte yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi doğal afetlere karşı da vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Alarm Durumu
Meteoroloji Hava Tahmini Haritası'nda, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt ve Batman için "sarı", Hakkari, Van ve Şırnak için ise "turuncu" alarm uyarısı yapıldı. Bu kentlerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve dikkatli olmaları önemle vurgulandı.