VAN’DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 20 Mart kar tatili olan iller listesi 2024: Hakkari, Van, Şırnak, Hatay, Muş...

20 Mart 2024 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, gece ve sabah saatlerinde ülkenin doğu kesimlerinde etkili olması beklenen yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi etkilere sebep olabilir.