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İkinci dönem okullar açılacak mı 2024? 15 tatil uzayacak mı, okullar ne zaman açılacak? 5 Şubat'ta 2. dönem online mı olacak?

22 Ocak itibarıyla yarıyıl tatili başladı. Sosyal medyada yayılan iddialar, okulların ikinci döneme başlamayacağı yönündeydi, ancak bu iddialar kısa sürede açıklığa kavuştu. Peki, İkinci dönem okullar açılacak mı 2024? 15 tatil uzayacak mı, okullar ne zaman açılacak? 5 Şubat'ta 2. dönem başlıyor mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 09:52 Güncelleme 21 Ocak 2024, 09:52
İkinci dönem okullar açılacak mı 2024? 15 tatil uzayacak mı, okullar ne zaman açılacak? 5 Şubat’ta 2. dönem online mı olacak?

Sosyal medyada dolaşan "Okullarda ikinci dönem açılmayabilir" iddiaları ve buna bağlı olarak öğrencilerin online eğitimle devam edeceği söylentileri yayıldı.Peki, bu iddialar doğru mu? 2. dönem ne zaman açılacak? İşte merak edilenler ve resmi açıklamalar haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 22 Ocak itibarıyla 15 Tatil (Sömestr) başlıyor. İki hafta süreyle derslere ara verecek öğrenciler dinlenecek ve ardından ikinci döneme hazırlanacak.

Havaların soğumasıyla birlikte artan grip vakaları ve son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı sebebiyle okullarda ikinci dönem açılmayabilir şeklinde iddialar ortaya atıldı.

5 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak ve tatile başlayacak öğrenciler 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili ortaya atılan bu iddia ile birlikte derslerin online olarak işleneceğine yönelik konuşmaları da sosyal medyada takip etti.

Çok geçmeden gerçek anlaşıldı ve iddialar asılsız çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi normal düzeninde devam edecek. 5 Şubat günü açılacak okullarda yüz yüze eğitim olacak.

2023-2024 MEB TAKVİMİ

1. Ara Tatil: 13-17 Kasım

15 Tatil: 22 Ocak-5 Şubat

2. Ara Tatil: 8-12 Nisan

Eğitim-Öğretim yılı kapanış: 14 Haziran

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