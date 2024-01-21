İkinci dönem okullar açılacak mı 2024? 15 tatil uzayacak mı, okullar ne zaman açılacak? 5 Şubat’ta 2. dönem online mı olacak?

Sosyal medyada dolaşan "Okullarda ikinci dönem açılmayabilir" iddiaları ve buna bağlı olarak öğrencilerin online eğitimle devam edeceği söylentileri yayıldı.Peki, bu iddialar doğru mu? 2. dönem ne zaman açılacak? İşte merak edilenler ve resmi açıklamalar haberimizde...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 22 Ocak itibarıyla 15 Tatil (Sömestr) başlıyor. İki hafta süreyle derslere ara verecek öğrenciler dinlenecek ve ardından ikinci döneme hazırlanacak.
Havaların soğumasıyla birlikte artan grip vakaları ve son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı sebebiyle okullarda ikinci dönem açılmayabilir şeklinde iddialar ortaya atıldı.
5 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?
19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak ve tatile başlayacak öğrenciler 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili ortaya atılan bu iddia ile birlikte derslerin online olarak işleneceğine yönelik konuşmaları da sosyal medyada takip etti.