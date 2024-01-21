İkinci dönem okullar açılacak mı 2024? 15 tatil uzayacak mı, okullar ne zaman açılacak? 5 Şubat’ta 2. dönem online mı olacak?

Sosyal medyada dolaşan "Okullarda ikinci dönem açılmayabilir" iddiaları ve buna bağlı olarak öğrencilerin online eğitimle devam edeceği söylentileri yayıldı.Peki, bu iddialar doğru mu? 2. dönem ne zaman açılacak? İşte merak edilenler ve resmi açıklamalar haberimizde...

5 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak ve tatile başlayacak öğrenciler 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili ortaya atılan bu iddia ile birlikte derslerin online olarak işleneceğine yönelik konuşmaları da sosyal medyada takip etti.