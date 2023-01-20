Takdir ve teşekkür belgesi almanın hayalini kuran öğrenciler bir yandan da onur belgesinin kimlere, nasıl verildiğine ilişkin bilgileri öğrenmek istiyor. Ders notlarının iyi olmasına göre değişen takdir, teşekkür ve onur belgesinin nasıl alındığına ilişkin araştırmalar tüm hızıyla devam ederken öğrenciler onur belgesi alabilmek için ders notlarının kaç olması gerektiğini merak ediyor. Peki, onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar ve onur belgesi aynı şey mi? İşte merak edilenler!
ONUR BELGESİ NEDİR?
Okul içinde ve dışında, arkadaşlarına ve çevresine örnek olacak erdemli davranışlarıyla dikkat çeken öğrencilere, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın verilen belge.
ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI
Öğrencilerin onur belgesini alabilmek için, kendilerini birçok konuda geliştirmesi gerekiyor. Onur belgesinin kimlere verildiği konusu, internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Onur belgesi görgü kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda bulunan ve bilişim araçlarını en iyi şekilde kullanan öğrencilere verir. Onur belgesini almaya hak kazanan öğrenciler, yılsonunda onur belgelerini alabilir. Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere takdir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belgedir. Onur belgesi, öğrencilerin örnek davranışları nedeniyle verilen bir belgedir.