Seçim sonrası okullar tatil mi? 15 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 15 Mayıs Pazartesi 2023 resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

SEÇİMDE SONRA 15 MAYIS PAZARTESİ OKUL VAR MI?

14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak. Oy kullnma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için geçtiğimiz dönem yapılan 1 Mart seçimleri sonrasında okulların hazır hale getirilmesi amacıyla eğitim kurumları ertesi gün tatil edilmişti.

15 Mayıs okulların tatil olmasına yönelik henüz bir açıklama yok. Fakat bir önceki seçimlerin ertesi günü okullar tatil edilmişti. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.