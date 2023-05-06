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    • Eğitim
    • 06.05.2023 11:30
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    • 06.05.2023 11:47
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    Seçim sonrası okullar tatil mi? 15 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 15 Mayıs Pazartesi 2023 resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

    14 Mayıs seçimlerinden sonraki gün 15 Mayıs'a denk geliyor. Bir önceki seçimlerde seçimin ertesi gün okullar tatil edilmişti. Peki, 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    15 Mayıs tatil mi?

    14 Mayıs 2023 günü oy kullanacak milyonlarca kişi ertesi günün tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından öğretmen ve öğrenciler gözlerini 15 Mayıs'a çevirmiş durumda. Peki, 15 Mayıs Pazartesi 2023 okullar tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? İşte detaylar...

    SEÇİMDE SONRA 15 MAYIS PAZARTESİ OKUL VAR MI?

    14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak. Oy kullnma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için geçtiğimiz dönem yapılan 1 Mart seçimleri sonrasında okulların hazır hale getirilmesi amacıyla eğitim kurumları ertesi gün tatil edilmişti.

    15 Mayıs okulların tatil olmasına yönelik henüz bir açıklama yok. Fakat bir önceki seçimlerin ertesi günü okullar tatil edilmişti. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

    SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023

    298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

        SEÇİM GÜNÜ NERELER KAPALI VE AÇIK?

        Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

        Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

        Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

        YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

        Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

        Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

        Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
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        Haberler Eğitim Seçim sonrası okullar tatil mi? 15 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 15 Mayıs Pazartesi 2023 resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?
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