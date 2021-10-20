140 puanla 2.ek tercihler ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç ekranı: YKS 2. ek yerleştirmelerle üniversite kayıt tarihleri!

YKS 2. ek tercih işlemleri tamamlandı. 140 puanla tercih yapan adaylar sonuçlar için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. 2021 yılında TYT'den 140 puan alan adaylar ve AYT ile YDT'den 170 puan alan adaylar 2. ek tercihlerini 14-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi. 3. ek tercihler olarak da bilinen 2. ek tercihlerin tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Peki 2.ek tercihler ne zaman açıklanacak? 140 puan 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? İşte ÖSYM YKS sonuç ekranı ve YKS 2. ek yerleştirmelerle üniversite kayıt tarihleri!
140 PUANLA 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 1. ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar da 1 Ekim'de açıklanmıştı. 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Fakat ilk tercih süreci göz önüne alındığında YKS 2. ek tercih sonuçlarının 26 Ekim'de açıklanacağı öngörülüyor. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama geldiğinda haberimizde yer verilecektir.
YKS 2. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
YKS 2. ek yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS 2. ek yerleştirmelerle bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar da 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.