MEB YLSY (REBUS) burs başvuru ekranı! YLSY burs başvurusu nasıl yapılır? MEB YLSY kontenjanları ve başvuru şartları 2021!

Yurt dışında eğitim görmek isteyenler için beklenen gün geldi çattı. MEB tarafından yapılan duyuruda lisansüstü eğitim görmek isteyen 358 öğrencinin yurt dışına gönderileceği söylenmişti. Burs başvurusu için geri sayım yapan öğrenciler için bugün YLSY burs başvuru ekranı açıldı. Peki, MEB YLSY burs başvurusu nasıl yapılır? MEB YLSY bursu ne kadar? İşte YLSY kontenjanları ve başvuru şartları 2021!
2021 YLSY BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvurularını 21 Ekim - 1 Kasım 2021 tarihleri arasında http://rebus.meb.gov.tr internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapabilecekler. REBUS "YLSY Başvuru Ekranı" 21 Ekim 2021 tarihinde adaylara açılacaktır.MEB bursu ile yurt dışında eğitim görmek isteyerek başvuruda bulunanlar arasından 358 kişi seçilecek.
YLSY BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),
c. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması "4 üzerinden 2.50" (4'lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için "100 üzerinden 65,00") veya daha yukarı olmak,
ç. 2016 ALES Sonbahar, 2017 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2018 ALES İlkbahar, 2018 ALES 2. Dönem, 2018 ALES/3, 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2 ve 2021 ALES/1-2 sınav dönemlerinde yapılan ALES'te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,
d. Tablo-1'de "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi" sütunundaki "Yüksek Lisans" ile "Yüksek Lisans ve Doktora" olan alanlar için 1991 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, "Sadece Doktora" olan alanlar için 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,