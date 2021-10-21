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    • 21.10.2021 07:04
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    MEB YLSY (REBUS) burs başvuru ekranı! YLSY burs başvurusu nasıl yapılır? MEB YLSY kontenjanları ve başvuru şartları 2021!

    MEB Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim burs başvuruları için bugün geri sayım sona erdi. MEB tarafından yapılan duyuruda burs kapsamında yüksek lisans ve doktora eğitimi için 358 öğrenci yurt dışına gönderileceği ifade edilmişti. Adaylar tarafından burs başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler merak edilip araştırılıyor. Peki, MEB YLSY burs başvurusu nasıl yapılır? MEB YLSY bursu ne kadar? İşte YLSY kontenjanları ve başvuru şartları 2021!

    takvim.com.tr
    MEB YLSY REBUS burs başvuru ekranı! YLSY burs başvurusu nasıl yapılır?

    Yurt dışında eğitim görmek isteyenler için beklenen gün geldi çattı. MEB tarafından yapılan duyuruda lisansüstü eğitim görmek isteyen 358 öğrencinin yurt dışına gönderileceği söylenmişti. Burs başvurusu için geri sayım yapan öğrenciler için bugün YLSY burs başvuru ekranı açıldı. Peki, MEB YLSY burs başvurusu nasıl yapılır? MEB YLSY bursu ne kadar? İşte YLSY kontenjanları ve başvuru şartları 2021!

    2021 YLSY BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvurularını 21 Ekim - 1 Kasım 2021 tarihleri arasında http://rebus.meb.gov.tr internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapabilecekler. REBUS "YLSY Başvuru Ekranı" 21 Ekim 2021 tarihinde adaylara açılacaktır.MEB bursu ile yurt dışında eğitim görmek isteyerek başvuruda bulunanlar arasından 358 kişi seçilecek.

    YLSY BAŞVURU ŞARTLARI

    a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),
    c. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması "4 üzerinden 2.50" (4'lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için "100 üzerinden 65,00") veya daha yukarı olmak,
    ç. 2016 ALES Sonbahar, 2017 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2018 ALES İlkbahar, 2018 ALES 2. Dönem, 2018 ALES/3, 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2 ve 2021 ALES/1-2 sınav dönemlerinde yapılan ALES'te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,
    d. Tablo-1'de "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi" sütunundaki "Yüksek Lisans" ile "Yüksek Lisans ve Doktora" olan alanlar için 1991 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, "Sadece Doktora" olan alanlar için 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

        e. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
        f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),
        g. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye'nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),


        ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) adaylar da başvurabilir. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
        h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesi hükmü uyarınca 2018, 2019 ve 2020 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.
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        Haberler Güncel MEB YLSY (REBUS) burs başvuru ekranı! YLSY burs başvurusu nasıl yapılır? MEB YLSY kontenjanları ve başvuru şartları 2021!
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