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    • 13.02.2022 17:22
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    • 13.02.2022 17:22
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    Karabük, Zonguldak, Trabzon, Konya'da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2022 Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Valilik açıkladı...

    Etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Bu bağlamda, Karabük, Zonguldak, Trabzon, Konya'da 14 Şubat kar tatili olacak mı merak edildi. Haberimizde gerekli detaylara yer verdik. Peki, Karabük, Zonguldak, Trabzon, Konya'da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Pazartesi hangi illerde kar tatili var? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Karabük, Zonguldak, Trabzon, Konya’da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Pazartesi hangi illerde kar tatili var?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Karabük, Zonguldak, Trabzon, Konya'da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklaması var mı? İşte detaylar...

    HANGİ İLLERDE OKULLAR KAR TATİLİ VAR? 14 ŞUBAT PAZARTESİ TATİL OLAN İL VE İLÇELER LİSTESİ

    14 Şubat 2022 Pazartesi günü için henüz herhangi bir ilde okullar tatil edilmedi. Valiliklerden son dakika bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yer verilecektir.

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalcağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        UYARILAR
        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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