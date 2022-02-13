Karabük, Zonguldak, Trabzon, Konya'da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2022 Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Valilik açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Karabük, Zonguldak, Trabzon, Konya'da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklaması var mı? İşte detaylar...
HANGİ İLLERDE OKULLAR KAR TATİLİ VAR? 14 ŞUBAT PAZARTESİ TATİL OLAN İL VE İLÇELER LİSTESİ
14 Şubat 2022 Pazartesi günü için henüz herhangi bir ilde okullar tatil edilmedi. Valiliklerden son dakika bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yer verilecektir.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.