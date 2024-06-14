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14 Haziran Cuma okullarda karne günü sivil mi, üniformayla mı gidilecek? Karne günü okula serbest mi gidilecek 2024?

Okulların kapanmasına sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen karne günü ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. 14 Haziran Cuma günü yapılacak olan karne dağıtımı öğrenciler için heyecan verici bir gün olacak. Ancak, öğrencilerin nasıl giyinmeleri gerektiği konusu da merak ediliyor.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 07:23 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:23
14 Haziran Cuma okullarda karne günü sivil mi, üniformayla mı gidilecek? Karne günü okula serbest mi gidilecek 2024?

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Karne günü, öğrencilerin genellikle sivil kıyafetle mi yoksa okul üniformasıyla mı gelmeleri gerektiği konusunda bazı okullarda farklı uygulamalar olabilmektedir.

KARNE GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK 2024?

14 Haziran cuma günü okullarda karne dağıtımı yapılacak. Karne günü İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okula serbest mi yoksa sivil mi gideceğine ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktadır. Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gerekmektedir.

Ancak bu durum okullara göre değişkenlik gösterebilir. Bazı okullarda resmi okul üniformasıyla okula gidilirken bazı okullarda ise öğrenciler karne günlerinde sivil kıyafetle gelebiliyor. Öğrenciler konuyla ilgili en net bilgiyi okul müdürlüklerinden alabilirler.



KARNE SAAT KAÇTA ALINACAK 2024?

Okullarda karne veriliş saatleri değişkenlik gösterirken genellikle karne dağıtımları saat 10:00 ile 12:00 saatleri arasında tamamlanıyor.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden yani 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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