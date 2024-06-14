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e-Okul öğrenci girişi ile karne notları sorgulama ekranı! E Karne ne zaman açılacak 2024? E-KARNE görüntüleme e-okul meb.gov.tr girişi!

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşırken heyecanla e-karne gününü bekliyor. Bu yıl da geleneksel karne törenleri yerine dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek olan e-karne uygulaması, öğrencilerin ve velilerin beklentilerini karşılamak için hazır durumda.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 07:22 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:22
e-Okul öğrenci girişi ile karne notları sorgulama ekranı! E Karne ne zaman açılacak 2024? E-KARNE görüntüleme e-okul meb.gov.tr girişi!

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Türkiye genelinde binlerce öğrenci ve veli, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ikinci dönem karnelerini heyecanla bekliyor. Eğitimde dijitalleşmenin getirdiği kolaylıkla, e-karne uygulaması sayesinde karne gününe dair meraklarını e-Okul sistemi üzerinden giderebilecekler.

14 HAZİRAN CUMA GÜNÜ KARNE TÖRENİ

11 Eylül tarihinde açılan okullarda ikinci dönem 14 Haziran Cuma günü bitiyor. Karne töreninin ardından öğrenciler 3 aylık tatil olarak bilinen yaz tatiline giriş yapacak.

E OKUL KARNE NOTLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Öğrenci ve veliler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sistemdeki karne notlarını görüntüleyebiliyor.

E-Okul girişi ile not bilgileri menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklanarak öğrenilebiliyor. E Okul üzerinden sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi de görüntülenebiliyor.

Karne notlarıysa yıl sonu notları kısmında yer alıyor.

E OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden yani 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

E OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E KARNE NE ZAMAN AÇILACAK, NASIL ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi sistemine girdikten sonra Veli Bilgilendirme sistemi tıklanıyor ve sisteme giriş yapılmasının ardından sol taraftaki menüde e-Karne ibaresi yer alıyor. Açılan ekranda ise PDF ibaresini seçerek e-karneye erişim sağlayabilirsiniz. E karnelerin 19 Ocak cuma günü erişime açılması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerine e-Okul üzerinden dijital olarak da erişim sağlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri de cuma günü dağıtılacak.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.

İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.

Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.

LİSELERDE HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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