2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2024! YKS tercih kılavuzu ile 2 yıllık bölümler kontenjanları, başarı sıralamaları!

Üniversite adayları için heyecan dorukta! 2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, tercih sürecine çevrildi. 25 Temmuz Perşembe günü başlayacak olan ve 9 gün sürecek tercih maratonu öncesinde, adaylar hummalı bir hazırlık içerisinde. Sınavdan aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayan adaylar, son kontrollerini de ihmal etmiyor.