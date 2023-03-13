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    • Eğitim
    • 13.03.2023 09:27
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    • 13.03.2023 09:28
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    13 Mart 2023 Pazartesi hangi illerde okullar var? Son dakika Valilik açıklamaları! DÜZCE, BOLU, İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen açıklama ile birlikte okulların açılış tarihi belli oldu. Peki 13 Mart 2023 Pazartesi hangi illerde okullar var?

    DÜZCE, BOLU, İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Bugün okullar var mı, tatil mi sorusu son dakika depremlerin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin ardından korkutan artçılar devam ediyor. Peki 13 Mart 2023 Pazartesi hangi illerde okullar var? Düzce, Bolu, İstanbul, Zonguldak'ta bugün okullar tatil mi? İşte detaylar...

    DÜZCE, BOLU, İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Okulların tatil olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. MEB tarafından geçtiğimiz günlerde yeni takvim duyurulmuştu. Buna göre; deprem bölgesi ilan edilen illerde okulların kademeli olarak açılmasına karar verildi.

    Buna göre Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te okullar 13 Mart Pazartesi günü açılacak.

    Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da ise 27 Mart tarihinde okullar açılacak.

        BAKAN ÖZER AÇIKLADI

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığına dikkat çekerek depremden etkilenen bölgeler için "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak" ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların açılmasına yönelik çalışma ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtti.

        Gül, "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz" dedi.

        Adana Valisi Süleyman Elban da okulların açılma tarihini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, "Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum" sözlerine yer verdi.
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        Haberler Eğitim 13 Mart 2023 Pazartesi hangi illerde okullar var? Son dakika Valilik açıklamaları! DÜZCE, BOLU, İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
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