13 Mart 2023 Pazartesi hangi illerde okullar var? Son dakika Valilik açıklamaları! DÜZCE, BOLU, İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okullar var mı, tatil mi sorusu son dakika depremlerin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin ardından korkutan artçılar devam ediyor. Peki 13 Mart 2023 Pazartesi hangi illerde okullar var? Düzce, Bolu, İstanbul, Zonguldak'ta bugün okullar tatil mi? İşte detaylar...
DÜZCE, BOLU, İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Okulların tatil olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. MEB tarafından geçtiğimiz günlerde yeni takvim duyurulmuştu. Buna göre; deprem bölgesi ilan edilen illerde okulların kademeli olarak açılmasına karar verildi.
Buna göre Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te okullar 13 Mart Pazartesi günü açılacak.
Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da ise 27 Mart tarihinde okullar açılacak.