osym.gov.tr: DGS başvuru ücreti ne kadar 2022? DGS ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM giriş ile DGS başvuru YAP 2022!

DSG başvuruları için beklenen gün geldi çattı. 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar oldu? Sorusu başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla yanıt buldu. DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 13 Mayıs tarihinde başlayıp 23 Mayıs tarihinde sona erecek olan DGS başvurusunda adayların başvuru ücreti yatırması gerekecek. Adayların sınava girmesi için zorunlu olarak yatırması gereken ücret ÖSYM son dakika açıklamasıyla duyuruldu. İşte başvuru kılavuzunda başvuru ücretine ilişkin verilen detaylar!
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2022-DGS'de soru sayısı 100 olacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
DGS ücreti BAŞVURU SÜRESİ : 13-23 Mayıs 2022 (Ücret ödeme için son gün 24 Mayıs 2022)
SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 03 Temmuz 2022, 10.15, 135 dakika
SINAV ÜCRETİ : 190,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Mayıs 2022 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50
artırımlı olarak aynı gün ödenecektir.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar bu tarihler aralığında işlemlerini gerçekleştirecekler. Sınav 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.