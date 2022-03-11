❄ KAR TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? 14 Mart Pazartesi okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ne zaman açılacak belli oldu! MEB- YÖK açıklama

Meteoroloji'den peş peşe duyurulan yoğun kar yağışı uyarıları tedbirleri de beraberinde getirdi. Özellikle İstanbul'da şiddetini artırması beklenen yağış nedeniyle bir çok önlem alındı. Bu kapsamda yüz yüze eğitime geçici süreliğine ara verildi. Bununla birlikte MEB'e ve YÖK'e bağlı okullarda okuyan öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak etmeye başladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri kar tatili ne zaman bitecek? 14 Mart Pazartesi okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? sorularını araştırmaya başladı. Son dakika haberine göre MEB ve YÖK'ten açıklama geldi.