Yarın okullar tatil mi 10 Ocak 2024? İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale’de kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji ve İstanbul Valiliği, İstanbul için peş peşe kar uyarıları yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Özellikle şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde hava sıcaklığının 10 derece düştüğü belirtilerek, hafta boyunca bu bölgelerde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı beklendiği ifade edildi. Peki, 10 Ocak yarın okullar tatil mi 2024 ? İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sinop'ta kar tatili var mı? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

UZMANLARDAN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün salı, Ülkede yağış var. Sıcaklıklar batı ve iç bölgelerde 8-12 derece azalacak. Rüzgar Marmara ve kuzey Ege de Poyraz dan kuvvetli zamanla fırtına hızında esecek.