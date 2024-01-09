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Yarın okullar tatil mi 10 Ocak 2024? İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale'de kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar

Ülke genelinde 10 Ocak Çarşamba günü etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte, vatandaşlar kar yağışı ve olası okul tatilleri konusunda merak içinde. AKOM tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, 10 Ocak Çarşamba günüyle ilgili detaylar araştırılıyor. İstanbul'da kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Peki, 10 Ocak yarın okullar tatil mi 2024? İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Tunceli, Erzincan, Sinop'ta kar tatili var mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 13:09 Güncelleme 09 Ocak 2024, 13:59
Yarın okullar tatil mi 10 Ocak 2024? İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale’de kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji ve İstanbul Valiliği, İstanbul için peş peşe kar uyarıları yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Özellikle şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde hava sıcaklığının 10 derece düştüğü belirtilerek, hafta boyunca bu bölgelerde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı beklendiği ifade edildi. Peki, 10 Ocak yarın okullar tatil mi 2024? İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sinop'ta kar tatili var mı? İşte detaylar...

AKOM'DAN UYARI

AKOM hava koşulları konusunda uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.

Açıklamada, hafta boyunca görülecek ağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

UZMANLARDAN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün salı, Ülkede yağış var. Sıcaklıklar batı ve iç bölgelerde 8-12 derece azalacak. Rüzgar Marmara ve kuzey Ege de Poyraz dan kuvvetli zamanla fırtına hızında esecek.

Yağışlar Gündüz, Muğla Çanakkale, İzmir ve Manisa Balıkesir Aydın İsparta Antalya da kuvvetli yağmur şeklinde.

Bugün Trakya Güney Marmara, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da KKY ve KAR şeklinde,

Akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle Manisa, Balıkesir'in yüksek kesimlerinde Çanakkale'de KKY ve KAR kuvvetli

Bugün Salı Kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek gibi. İstanbul'un Avrupa yakasının Batısında KKY ve yükseklerde Kar görülebilir sıcaklık 7 C.

Kar Tekirdağ Kırklareli'ne kadar geliyor. Ankara'da akşam kar yağışı olur gündüz 8 C. İzmir kuvvetli yağmurlu 12 C."

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