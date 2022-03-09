YKS geç başvuru tarihi ve ücreti 2022! ÖSYM - YKS geç başvurusu nasıl yapılır? 2022 üniversite sınavı YKS ne zaman gerçekleşecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl gerçekleştirilen üniversite sınavı YKS için heyecan dorukta ve başvurularının belirtilen tarihlerde yetiştirememiş olanlar geç başvuru tarihini merak eder oldu. İşte ayrıntılar...
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre YKS geç başvuruları 16-17 Mart 2022 tarihlerinde alınacak.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILIR?
YKS başvuru ücreti başvuru sürecinde 115 lira olarak belirlenmişti. YKS geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar dâhil); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)