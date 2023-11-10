3D Türkiye Geneli Sonuç: 3D Deneme sonuçları açıklandı mı? 3dsonuc.com YKS TYT deneme sonuçları öğrenme ekranı! Soru ve cevaplar

3D Türkiye Geneli Sonuç: 3D Deneme sonuçları açıklandı mı? 2024 3dsonuc.com YKS TYT deneme sonuçları öğrenme ekranı! Soru ve cevaplar...
3D Türkiye Geneli Sonuç: 3D Deneme sonuçları açıklandı mı? 2024 3dsonuc.com YKS TYT deneme sonuçları öğrenme ekranı! Soru ve cevaplar...
YKS TÜRKİYE GENELİ SINAV TAKVİMİ
3D sonuçları için https://3dsonuc.com/ adresinden öğrenci girişi yapabilirsiniz.
ÖSYM YKS 2024 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
YKS 2024 başvuru işlemleri 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.
5-7 Mart 2024 tarihleri arasında ise YKS geç başvuru işlemi yapılabilecek.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
YKS 2024 başvuru ücreti henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl YKS'nin her oturumu için 115 TL ödendi. YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak.
YKS 2024 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.