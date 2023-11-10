3D Türkiye Geneli Sonuç: 3D Deneme sonuçları açıklandı mı? 3dsonuc.com YKS TYT deneme sonuçları öğrenme ekranı! Soru ve cevaplar

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

YKS 2024 başvuru ücreti henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl YKS'nin her oturumu için 115 TL ödendi. YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak.