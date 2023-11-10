SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

3D Türkiye Geneli Sonuç: 3D Deneme sonuçları açıklandı mı? 3dsonuc.com YKS TYT deneme sonuçları öğrenme ekranı! Soru ve cevaplar

''3D Deneme sonuçları açıklandı mı?'' soruları öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte son durum...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 16:34 Güncelleme 10 Kasım 2023, 16:40
3D Türkiye Geneli Sonuç: 3D Deneme sonuçları açıklandı mı? 3dsonuc.com YKS TYT deneme sonuçları öğrenme ekranı! Soru ve cevaplar

3D Türkiye Geneli Sonuç: 3D Deneme sonuçları açıklandı mı? 2024 3dsonuc.com YKS TYT deneme sonuçları öğrenme ekranı! Soru ve cevaplar...

YKS TÜRKİYE GENELİ SINAV TAKVİMİ

3D sonuçları için https://3dsonuc.com/ adresinden öğrenci girişi yapabilirsiniz.

ÖSYM YKS 2024 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS 2024 başvuru işlemleri 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

5-7 Mart 2024 tarihleri arasında ise YKS geç başvuru işlemi yapılabilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

YKS 2024 başvuru ücreti henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl YKS'nin her oturumu için 115 TL ödendi. YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak.

YKS 2024 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ’10 Kasım’ töreninde açıklamalar! Sosyal medya Atatürkçülerine tepki: AYM - Yargıtay çatışması ve yeni anayasa...
MİT PKK’nın uyuşturucu ve kara para sorumlusu Yadin Bulut’u etkisiz hale getirdi
Son dakika: İYİ Parti’de bir kopuş daha! Durmuş Yılmaz istifa etti
SON DAKİKA