1. sınıf ve 5. sınıf şube kura sonuçları 2025: Sınıflar ve öğretmenler belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

📝 Sınıf ve Şube Belirleme Süreci Nasıl İşliyor?

Her eğitim-öğretim yılı başında 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf belirleme işlemleri kura ile gerçekleştiriliyor. Bu kura çekimleri doğrudan okul yönetimleri tarafından yapılırken, sonuçların resmi duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden açıklanıyor. Böylece öğrenciler hangi öğretmenle ve hangi şubede eğitim alacaklarını öğrenebiliyor.