1. sınıf ve 5. sınıf şube kura sonuçları 2025: Sınıflar ve öğretmenler belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen süreçte sınıf ve öğretmen atamaları, okul yönetimleri aracılığıyla kura yöntemiyle belirleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen süreçte sınıf ve öğretmen atamaları, okul yönetimleri aracılığıyla kura yöntemiyle belirleniyor.
Her eğitim-öğretim yılı başında 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf belirleme işlemleri kura ile gerçekleştiriliyor. Bu kura çekimleri doğrudan okul yönetimleri tarafından yapılırken, sonuçların resmi duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden açıklanıyor. Böylece öğrenciler hangi öğretmenle ve hangi şubede eğitim alacaklarını öğrenebiliyor.
Veliler, çocuklarının sınıf bilgilerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Sisteme öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapıldıktan sonra, "Öğrenci Bilgileri" bölümünde sınıf, şube ve öğretmen bilgisi görüntülenebiliyor.
👉 E-Okul Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş Ekranı için Tıklayın
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 eğitim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler şimdiden sınıf bilgilerini sorgulayıp öğretmenleriyle tanışarak yeni döneme hazırlık yapabilecek.
Sınıflar ve şubeler okul yönetimleri tarafından kura ile belirleniyor.
Sonuçlar MEB e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.
Eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlayacak.