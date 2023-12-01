1 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023? Bugün kar tatili olan iller hangileri? MEB - Valilik açıklamaları; Hakkari, Ardahan, Kilis, Iğdır, Bitlis...

Bu hafta başından itibaren ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, özellikle bugün için yapılan yağış uyarılarıyla birlikte öğrencileri ve velileri endişelendirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, gün içinde "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Bugün, 1 Aralık Cuma günü için genel olarak ülke genelinde okulların tatil edilmediği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir tatil kararı alınmadığı ifade edildi.

SON TATİL KARARI 29 KASIM'DA ALINMIŞTI!

Ancak, 29 Kasım'da bazı il ve ilçelerde olumsuz hava koşulları veya başka bir nedenle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ise özel bir durum söz konusu. Bu ilçelerde, öğrencilerin güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla alınan kararla, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.