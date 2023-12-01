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1 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023? Bugün kar tatili olan iller hangileri? MEB - Valilik açıklamaları; Hakkari, Ardahan, Kilis, Iğdır, Bitlis...

Hafta başından beri ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, öğrencilerin her gün "Bugün okullar tatil mi?" sorusunu sormasına neden oldu. Meteoroloji'den bugün için iki ilde yağmur uyarısı geldi. Peki, 1 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023? Bugün kar tatili olan iller hangileri? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 06:27 Güncelleme 01 Aralık 2023, 07:00
1 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023? Bugün kar tatili olan iller hangileri? MEB - Valilik açıklamaları; Hakkari, Ardahan, Kilis, Iğdır, Bitlis...

Bu hafta başından itibaren ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, özellikle bugün için yapılan yağış uyarılarıyla birlikte öğrencileri ve velileri endişelendirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, gün içinde "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün, 1 Aralık Cuma günü için genel olarak ülke genelinde okulların tatil edilmediği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir tatil kararı alınmadığı ifade edildi.

SON TATİL KARARI 29 KASIM'DA ALINMIŞTI!

Ancak, 29 Kasım'da bazı il ve ilçelerde olumsuz hava koşulları veya başka bir nedenle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ise özel bir durum söz konusu. Bu ilçelerde, öğrencilerin güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla alınan kararla, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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