SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı 2023? AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF öğrencileri, heyecanla beklenen 1. dönem sınavları için geri sayıma başladı. 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan yüz yüze sınavlar öncesinde, sınav giriş belgeleri merakla bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı 2023? AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: anadolu.edu.tr

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 15:42 Güncelleme 30 Kasım 2023, 15:43
AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı 2023? AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları yaklaşıyor. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınav 2 gün sürecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini E-Devlet üzerinden veya Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilecekler. Peki AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte sıkça araştırılan soruların yanıtları...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 2023 AÖF sınav giriş yerleri henüz duyurulmadı. 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek sınav için giriş yerleri açıklandığı anda haberimizden bilgi alabilirsiniz. Öte yandan AÖF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2023 AÖF sınav giriş belgeleri anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonundan sorgulanabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi ile sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarını öğrenebilecek.

👉AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

👉E-DEVLET AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ZORUNLU MU?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi zorunludur. Öğrencilerin sınav anında giriş belgelerini yanında taşımalıdır.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

  • Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
  • Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024
  • Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
  • Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Ankara ve İstanbul mesajı: Bu hizmetsizlik girdabından kurtaracağız
Son dakika: Merkez Bankası’nın rezevleri ne kadar oldu? Tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Besa Holding
SON DAKİKA