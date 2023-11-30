AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı 2023? AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları yaklaşıyor. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınav 2 gün sürecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini E-Devlet üzerinden veya Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilecekler. Peki AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte sıkça araştırılan soruların yanıtları...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından 2023 AÖF sınav giriş yerleri henüz duyurulmadı. 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek sınav için giriş yerleri açıklandığı anda haberimizden bilgi alabilirsiniz. Öte yandan AÖF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
2023 AÖF sınav giriş belgeleri anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonundan sorgulanabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi ile sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarını öğrenebilecek.
👉AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
👉E-DEVLET AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI