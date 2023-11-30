AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı 2023? AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları yaklaşıyor. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınav 2 gün sürecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini E-Devlet üzerinden veya Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilecekler. Peki AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte sıkça araştırılan soruların yanıtları...