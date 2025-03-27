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Zelenskiy’den Putin iddiası: “Yakında ölecek” dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus lider Vladimir Putin’in yakında öleceğini iddia etti. Özellikle Ukrayna basını da Putin’in şiş görünen yüzü, seğiren bacakları, kan çanağına dönen gözleri ve oturuşuna dikkat çekerken spekülasyonlar arttı. Dün Fransa’nın başkenti Paris’te Emmanuel Macron ile görüşen Zelenskiy, Putin için “O yakında ölecek” dedi.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 10:41 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 11:08
Zelenskiy’den Putin iddiası: Yakında ölecek dedi

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Ukrayna Savaşı'nda ateşkes görüşmeleri devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus lider Vladimir Putin'in sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve "yakında öleceğini" iddia etti.

Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Zelenskiy, başkent Paris'te gazetecilere verdiği röportajda Putin'in sağlık durumuyla ilgili sert bir iddiada bulundu ve "O yakında ölecek, bu bir gerçek ve bu bir son olacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AAFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AA

ZELENSKİY'DEN PUTİN İDDİASI

Uzun zamandır Putin'in sağlık sorunları olduğuna yönelik iddialar ortaya atılsa da hiçbiri kanıtlanmış değil.

YÜZÜ, BACAKLARI, GÖZLERİ… SPEKÜLASYONLAR ARTTI

72 yaşındaki Putin'in son zamanlarda yüzünün şiştiği, bacaklarının seğirdiği ve gözlerinin kan çanağına döndüğü iddia ediliyor ve böylece spekülasyonlar her geçen gün daha da artıyor. Spekülasyonların çoğu ise Ukrayna kaynaklı.

2022'de Putin'in, dönemin Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantıda, sandalyesinde kambur bir şekilde oturduğu, masayı kavradığı ve kelimeleri geveleyerek konuştuğu dikkat çekmişti. Ayrıca, sürekli öksürdüğü, elleri ve ayaklarında istemsizce sarsıntılı hareketler yaptığı yönünde raporlar olduğu da öne sürülmüş ve birkaç kez aksayarak yürümesi dikkat çekmişti.

Putin’in fotoğrafta acı içinde masaya sıkıca tutunduğu görülüyor, Fotoğraf The Sun’dan alınmıştırPutin’in fotoğrafta acı içinde masaya sıkıca tutunduğu görülüyor, Fotoğraf The Sun’dan alınmıştır

KANSER VE PARKİNSON İDDİASI

O görüntülerin ardından Kanser ve Parkinson hastalığına yakalandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

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ZELENSKİY'DEN PUTİN'E SUÇLAMA

Zelenskiy dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği geceki röportajda, Putin'in Macaristan gibi bloğun daha Rusya dostu üyelerine gönderme yaparak "Avrupa Birliği'ni içeriden vurmaya çalıştığını" da iddia etti.

Paris'te Zelenskiy ile bir araya gelen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova ile bir anlaşma arayışında olduğunu belirtti ve Ukrayna Savaşı'nda son aşamaya gelindiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırganlık savaşına son verme aşamasına gelindiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AAFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AA

Macron ayrıca Ukrayna'ya 2 milyar avroluk yeni bir Fransız askeri yardım paketi duyurdu ve Paris'in stoklarındaki mevcut donanımları hızla göndermeye hazır olduğunu belirtti.

AB liderleri perşembe günü yapılacak toplantıda , kalıcı bir ateşkes anlaşması olması halinde Ukrayna'ya nasıl destek verileceği konusunda bir kez daha fikir birliğine varmaya çalışacak . Zelenskiy, perşembe günü yapılacak toplantıdan "güçlü kararlar" beklediğini söyledi. Toplantıya Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi isimlerin de katılması bekleniyor.

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