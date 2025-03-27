Kim Jong Un Rusya’ya gidiyor! Ziyaretin arkasında Moskova ve Pyongyang’ın büyük planı var

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Rusya'ya gidiyor. Rusya Devlet Haber Ajansı TASS, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko'nun yaptığı açıklamada, iki ülkenin şu anda Kim'in ziyareti için "hazırlık aşamasında" olduğunu söyledi.

Rudenko "Hazırlıklar her zaman yapılır. Karşılıklı ziyaretler de dahil olmak üzere herkesle her zaman görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf Arşivi

RUSYA VE KUZEY KORE'NİN "BÜYÜK PLANI"

Kim'in ziyaretine ilişkin görüşmelerin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'nin Kasım 2024'te Moskova'ya yaptığı gezi sırasında başladığı belirtilirken iki ülkenin "büyük planları" olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

Rudenko ayrıca patronu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu yıl "Koreli dostlarla" "stratejik diyaloğu sürdürmek" amacıyla Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Haber, üst düzey Rus güvenlik yetkilisi ve eski savunma bakanı Sergei Şoygu'nun Kim ile görüşmek üzere Pyongyang'a seyahat etmesinden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kişisel bir mesaj iletmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Ayrıca DPRK liderine Ukrayna'daki durum hakkında bilgi verdi.

Şoygu'nun ziyareti, Rudenko'nun bir hafta önce diplomatik bir heyetle birlikte yaptığı benzer bir ziyaretin ardından gerçekleşti.