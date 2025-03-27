SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Kim Jong Un Rusya’ya gidiyor! Ziyaretin arkasında Moskova ve Pyongyang’ın büyük planı var

Rus devlet ajansı TASS, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Rusya’ya gideceğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Moskova ve Pjongyang’ın Kim’in ziyareti için hazırlık yaptığını duyurdu. Öte yandan ziyaretin, iki ülkenin “büyük planlarıyla” ilgili olduğu belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 11:36
Kim Jong Un Rusya’ya gidiyor! Ziyaretin arkasında Moskova ve Pyongyang’ın büyük planı var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Rusya'ya gidiyor. Rusya Devlet Haber Ajansı TASS, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko'nun yaptığı açıklamada, iki ülkenin şu anda Kim'in ziyareti için "hazırlık aşamasında" olduğunu söyledi.

Rudenko "Hazırlıklar her zaman yapılır. Karşılıklı ziyaretler de dahil olmak üzere herkesle her zaman görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf ArşiviRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf Arşivi

RUSYA VE KUZEY KORE'NİN "BÜYÜK PLANI"

Kim'in ziyaretine ilişkin görüşmelerin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'nin Kasım 2024'te Moskova'ya yaptığı gezi sırasında başladığı belirtilirken iki ülkenin "büyük planları" olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf ArşiviKuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

Rudenko ayrıca patronu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu yıl "Koreli dostlarla" "stratejik diyaloğu sürdürmek" amacıyla Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Haber, üst düzey Rus güvenlik yetkilisi ve eski savunma bakanı Sergei Şoygu'nun Kim ile görüşmek üzere Pyongyang'a seyahat etmesinden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kişisel bir mesaj iletmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Ayrıca DPRK liderine Ukrayna'daki durum hakkında bilgi verdi.

Şoygu'nun ziyareti, Rudenko'nun bir hafta önce diplomatik bir heyetle birlikte yaptığı benzer bir ziyaretin ardından gerçekleşti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu’nu hem Mansur Yavaş’ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur
Ruşen Çakır’ın para arayışına bir de böyle bakın! USAID gitti İBB kapısı kesildi | ABD, İsveç, Belçika... Medyascope’un milyarlık fon ağı
Borsa İstanbul
Uludağ’da otel yangını! Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetti! Mühür detayı dikkat çekti
Zelenskiy’den Putin iddiası: Yakında ölecek dedi
Evveli eczacı kafası mandacı! ABD’ye yalvaran İngiliz’e ağlayan Özgür Özel’e tepki yağıyor: CHP Türkiye partisi olmaktan çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan sokak provokasyonlarına tepki: Gerçeğin üstünü örtmez
Bağ-Kurluya 5 yıl erken emeklilik! Gözler TBMM’de! Prim indirimi mi geliyor?
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Dosyaya bir tanık daha girdi! Rüşveti anlattı: Buna mecbur kaldık
Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...
ABD’de Signalgate skandalı! Trump cadı avı dedi: Savunma grubuna sızan gazeteci tüm mesajları paylaştı
TBMM’de kabul edildi: Bayram ikramiyesi 4 bin TL! Kim, ne kadar fark alacak? Trafikte yeni kurallar! Artık 250 bin TL cezası var
Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Promosyona Nisan ayarı: Emekliler dikkat! Neler değişecek? Nasıl yararlanılacak?
Meteoroloji’den toz taşınımı alarmı: 81 ili saracak! İkinci atak geliyor pencereleri açmayın
Tutuklananların ailelerinden CHP’lilere tepki: Ellerim kırılaydı da göndermeseydim
Barış ve Semih harekatı: West Ham United iki yıldızı derbide mercek altına alacak!
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’n dosyası ayrıldı
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı