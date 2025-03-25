Riyad’da mekik diplomasisi! ABD - Rusya görüşmesi 12 saat sürdü: Kritik açıklamaya saatler kaldı

Ukrayna ve Rusya heyetleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD arabuluculuğunda barış görüşmelerine katıldı. ABD'li müzakereciler, Kiev'den gelen bir heyetle ayrı ayrı görüştükten bir gün sonra Rusya temsilcileriyle bir araya geldi.

Rus heyeti, 24 Mart 2025'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde gerçekleşen ABD-Rusya görüşmelerinden çıkıyor, Rusya Dışişleri Bakanlığı

RUSYA-ABD GÖRÜŞMESİ 12 SAAT SÜRDÜ

Rusya'nın yarı resmi haber ajansı Russia Today, Ukrayna ihtilafının çözümü ve Karadeniz'de deniz güvenliği konularını ele alan Rus ve ABD'li üst düzey yetkililer arasındaki görüşmelerin Suudi Arabistan'ın 12 saat sürdüğünü ve sona erdiğini duyurdu.

MOSKOVA BM'Yİ DE İSTİYOR

Bir Rus müzakerecinin, Moskova'nın, Ukrayna konusunda ABD ile yapılan görüşmelere BM'nin de dahil olmasını istediğini söyledi.

ORTAK AÇIKLAMA BUGÜN GELECEK

Rus haber ajansları RIA Novosti ve TASS'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre, görüşmelere ilişkin ortak açıklamanın bugün yayımlanması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin müzakere ekibinin görüşmelerden ayrıldığını gösteren kısa bir video yayınladı. Bakanlık, daha fazla ayrıntı vermeden "Rus-Amerikan istişareleri sona erdi" dedi.

Rus heyeti, 24 Mart 2025'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde gerçekleşen ABD-Rusya görüşmelerinden çıkıyor, Rusya Dışişleri Bakanlığı

UKRAYNA "VERİMLİ VE ODAKLI" DEDİ

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ise ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmelerin "verimli ve odaklı" geçtiğini ve "enerji de dahil olmak üzere önemli konuların" ele alındığını duyurdu.

BEYAZ SARAY'DAN "OLUMLU AÇIKLAMA GELECEK" MESAJI

Beyaz Saray'dan bir kaynak, Reuters'a Riyad görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin ardından "yakın gelecekte olumlu bir açıklama" beklendiğini söyledi.

RİYAD'DA MEKİK DİPLOMASİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellog, daha önce müzakerelerin "mekik diplomasisi" formatında yürütüleceğini, ABD temsilcilerinin iki heyet arasında arabuluculuk yapacağını, heyetlerin ayrı odalarda bulunacağını ve böylece birbirleriyle doğrudan temas kurmayacaklarını söylemişti.