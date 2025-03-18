Trump ve Putin arasındaki kritik görüşme 2,5 saat sürdü! İki lider anlaştı yol haritası hazır

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yaklaşık 2,5 saat süren telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UKRAYNA DİPLOMASİSİ Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna savaşının "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

BARIŞA GİDEN SÜREÇ ENERJİ VE ALTYAPI ATEŞKESİYLE BAŞLIYOR Rusya- Ukrayna savaşının hiç başlamaması veya çok uzun süre önce sona erdirilmesi gereken bir savaş olduğu kaydedilen açıklamada , "Liderler, barışa giden sürecin, enerji ve altyapı ateşkesiyle başlaması, bununla beraber Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanması, tam ateşkes ve kalıcı barışa yönelik teknik müzakerelerle devamı konusunda mutabık kaldılar." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklama, "Her iki lider de bu çatışmanın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)







Ateşkesle ilgili müzakerelerin Orta Doğu'da derhal başlayacağı ifade edilen açıklamada, görüşmelerin hangi ülkede yapılacağı bilgisi paylaşılmadı.

Putin ve Trump'ın ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin de çıkarına olacağı konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

"Liderler, gelecekteki çatışmaları önlemek için potansiyel bir işbirliği bölgesi olarak Orta Doğu hakkında geniş bir şekilde konuştular." ifadesine yer verilen açıklamada, liderlerin stratejik silahların yayılmasının durdurulması için diğer ülkelerle birlikte çalışacaklarını belirttiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, iki lider ayrıca, "İran'ın asla İsrail'i yok edecek bir konumda olmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.

TRUMP DUYURDU: MUTABAKATA VARDIK



ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini kaydetti.

Trump, açıklamasında, "Tüm enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.