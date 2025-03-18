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Trump ve Putin arasındaki kritik görüşme 2,5 saat sürdü! İki lider anlaştı yol haritası hazır

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi saat 17.00'de başladı. 2,5 saat süren görüşmede Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detaylar ele alındı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna savaşının "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Kremlin, "Putin, Trump’ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu cevap verdi." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 23:04
Trump ve Putin arasındaki kritik görüşme 2,5 saat sürdü! İki lider anlaştı yol haritası hazır

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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi saat 17.00'de başladı. 2,5 saat süren görüşmede Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detaylar ele alındı.

UKRAYNA DİPLOMASİSİ
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna savaşının "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yaklaşık 2,5 saat süren telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump (AA)ABD Başkanı Trump (AA)

Açıklama, "Her iki lider de bu çatışmanın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

BARIŞA GİDEN SÜREÇ ENERJİ VE ALTYAPI ATEŞKESİYLE BAŞLIYOR
Rusya-Ukrayna savaşının hiç başlamaması veya çok uzun süre önce sona erdirilmesi gereken bir savaş olduğu kaydedilen açıklamada, "Liderler, barışa giden sürecin, enerji ve altyapı ateşkesiyle başlaması, bununla beraber Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanması, tam ateşkes ve kalıcı barışa yönelik teknik müzakerelerle devamı konusunda mutabık kaldılar." değerlendirmesi yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)



Ateşkesle ilgili müzakerelerin Orta Doğu'da derhal başlayacağı ifade edilen açıklamada, görüşmelerin hangi ülkede yapılacağı bilgisi paylaşılmadı.

Putin ve Trump'ın ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin de çıkarına olacağı konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

"Liderler, gelecekteki çatışmaları önlemek için potansiyel bir işbirliği bölgesi olarak Orta Doğu hakkında geniş bir şekilde konuştular." ifadesine yer verilen açıklamada, liderlerin stratejik silahların yayılmasının durdurulması için diğer ülkelerle birlikte çalışacaklarını belirttiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, iki lider ayrıca, "İran'ın asla İsrail'i yok edecek bir konumda olmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.

TRUMP DUYURDU: MUTABAKATA VARDIK

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini kaydetti.

Trump, açıklamasında, "Tüm enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklaması (Truth Social)Trump'ın açıklaması (Truth Social)

Bu süreçte tam ve kapsamlı ateşkese giden yolda diğer müzakerelerin süreceğine işaret eden Trump, "Rusya ile Ukrayna arasında tam bir ateşkes ve sonunda da savaşın sona erdirilmesi için beraber çalışacağımız hususunda anlaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik pek çok detayı görüştüklerini aktaran Trump, "Şu anda bu süreç işliyor, umarım insanlık adına bu işi bitireceğiz." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray, Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklamasında, iki ismin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin, "Putin, Trump'ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu cevap verdi." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

GÖRÜŞMEDEN "ANLAŞTIK" DEDİ
Trump Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile uzun zamandır beklenen telefon görüşmesi öncesinde Ukrayna'da varılacak barış anlaşmasının "birçok unsuru" üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, salı günü Putin'le görüşeceğini duyurdu. Putin ile aralarında anlaşmalar sağlandığını ancak üzerinde çalışılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Her hafta her iki taraftan da 2.500 asker ölümü yaşanıyor ve bu HEMEN sona ermeli. Başkan Putin ile yapacağımız görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir barış anlaşması, ateşkes ve barış sağlayıp sağlayamayacağımıza bakacağız ve bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, pazartesi günü yaptığı gece konuşmasında Putin'i savaşı uzatmakla suçladı.

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