Dünyaca ünlü Filistinli manken Bella Hadid’den Ramazan paylaşımı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e yönelik saldırılarına sessiz kalmayan dünyaca ünlü Filistin asıllı manken Bella Hadid bu kez de Ramazan paylaşımıyla gönülleri fethetti.

Bella Hadid, Takvim Fotoğraf Arşivi

BELLA HADİD'DEN RAMAZAN PAYLAŞIMI

Siyonist lobinin işlerini dahi engellemesine rağmen Gazze'ye destek olmaktan vazgeçmeyen Bella Hadid, Instagram hesabından Ramazan paylaşımı yaptı.

Bella Hadid Ramazan paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MÜSLÜMAN ALEMİNE DUA

Kendisi Hristiyan olan Hadid, paylaşımında "Tüm Müslüman arkadaşlarımın, camianın ve sevdiklerimin Ramazan'ı mübarek olsun. Mübarek ayda sağlık, esenlik, mutluluk, güç ve neşe diliyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GAZZE PLANINA DA SESSİZ KALMAMIŞTI

Hadid, geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Gazze'yi ele geçireceğine yönelik açıklamalarına tepki göstermiş ve "Filistin Filistinlilerindir" demişti.