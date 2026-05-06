Açık büfe yemek düzeni çok sayıda insanın aynı servis gereçlerine ve yüzeylere temas etmesine yol açıyor. Bu durum özellikle belirtileri henüz başlamamış enfekte kişiler aracılığıyla bulaşma riskini artırıyor. Asansörler, restoranlar, barlar ve eğlence alanları gibi kapalı ve kalabalık ortamlar da virüs ve bakterilerin yayılmasını hızlandırıyor.

Açık büfe yemek düzeni ve asansörler, restoranlar, barlar gibi kapalı kalabalık ortamlar virüs ve bakterilerin yayılmasını hızlandırıyor.

Yetersiz havalandırma kapalı alanlarda hastalıkların daha kolay yayılmasına neden olabiliyor. Uzmanlara göre temiz hava sirkülasyonu ve filtreleme sistemleri bu riski azaltmada önemli rol oynuyor. Öte yandan lejyoner hastalığı gibi bazı enfeksiyonlar kişiden kişiye değil, su sistemleri, jakuziler ve duşlardan yayılan partiküllerle bulaşabiliyor.

Yetersiz havalandırma ve su sistemleri, jakuziler ve duşlardan yayılan partiküllerle lejyoner hastalığı gibi enfeksiyonların bulaşmasına neden olabiliyor.Fotoğraf:AA

Uzmanlar yolculuk öncesinde aşıların güncel olması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve hastalık belirtilerinde erken bildirim yapılması gerektiğini vurguluyor. Fotoğraf:Takvim arşiv

YAŞ FAKTÖRÜ VE SAĞLIK DURUMU

Kruvaziyer yolcularının önemli bir kısmını yaşlı bireyler oluşturuyor. Bu da enfeksiyonların daha ağır seyretme riskini artırıyor. Gemilerde tıbbi imkanlar bulunsa da bu hizmetler büyük hastanelerle kıyaslanamayacak kadar sınırlı kalıyor.

Uzmanlar, yolculuk öncesinde aşıların güncel olması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve hastalık belirtileri görüldüğünde erken bildirim yapılması gerektiğini vurguluyor. Gemide en etkili korunma yöntemleri arasında ise düzenli el yıkama, kalabalık alanlardan uzak durma ve semptomlar ortaya çıktığında izolasyon yer alıyor.