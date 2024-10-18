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Yunanistan’da işçiler İsrail’e mühimmat gönderilmesini engelledi

Yunanistan’da işçiler İsrail’e mühimmat gönderilmesini engelledi. Kuzey Makedonya üzerinden Yunanistan’a getirilen ve İsrail’in Hayfa Limanı’na gönderilecek olan mühimmat dolu konteynerlerin gemiye yüklenmesini engelleyen işçiler konteynerlerin üzerine "Katiller, limandan çıkın” yazdı.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 15:54 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:11
Yunanistan’da işçiler İsrail’e mühimmat gönderilmesini engelledi

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İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken Yunanistan'da liman işçileri, Pire Limanı'ndan İsrail'e gidecek mühimmat dolu konteynerin gemiye yüklenmesini engelledi.

Yunanistan'da liman işçileri, mühimmat dolu olduğu öne sürülen konteynerin İsrail'e gönderilmesini engelledi.Yunanistan'da liman işçileri, mühimmat dolu olduğu öne sürülen konteynerin İsrail'e gönderilmesini engelledi.

HAYFA'YA GİDECEK GEMİYE ENGEL

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Kuzey Makedonya üzerinden Yunanistan'a nakledilen, içinde mühimmat bulunan konteyner, İsrail'in Hayfa Limanı'na gidecek gemiye yüklenmek üzere Pire Limanı'na getirildi.

İşçi sendikalarının çağrısıyla toplanan işçiler, mühimmat dolu konteynerin gemiye yüklenmesine izin vermedi.

Yunanistan'da liman işçileri, mühimmat dolu olduğu öne sürülen konteynerin İsrail'e gönderilmesini engelledi.Yunanistan'da liman işçileri, mühimmat dolu olduğu öne sürülen konteynerin İsrail'e gönderilmesini engelledi.

"KATİLLER LİMANDAN ÇIKIN"

İsrail'e gidecek konteynerin üzerine "Katiller, limandan çıkın" yazan işçiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

İşçiler, konteynerin gemiye yüklenmesine izin vermeyeceklerini ve ellerini Filistin halkının kanlarıyla boyamayacaklarını ifade etti.

Yunanistan'da liman işçileri, mühimmat dolu olduğu öne sürülen konteynerin İsrail'e gönderilmesini engelledi.Yunanistan'da liman işçileri, mühimmat dolu olduğu öne sürülen konteynerin İsrail'e gönderilmesini engelledi.

SOYKIRIMCIYA MÜHİMMAT YOK

Pire Liman İşçileri Birliği Başkanı Markos Bekris, yaptığı açıklamada, "Filistin halkının soykırımını devam ettirecek savaş mühimmatının Pire Limanı'ndan gönderilmesine izin vermeme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Bekris, "Ülkemizin savaşa karışmayı derhal bırakmasını talep ediyoruz." çağrısında bulundu.

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