Yunanistan’da işçiler İsrail’e mühimmat gönderilmesini engelledi

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken Yunanistan'da liman işçileri, Pire Limanı'ndan İsrail'e gidecek mühimmat dolu konteynerin gemiye yüklenmesini engelledi.
İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken Yunanistan'da liman işçileri, Pire Limanı'ndan İsrail'e gidecek mühimmat dolu konteynerin gemiye yüklenmesini engelledi.
HAYFA'YA GİDECEK GEMİYE ENGEL
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Kuzey Makedonya üzerinden Yunanistan'a nakledilen, içinde mühimmat bulunan konteyner, İsrail'in Hayfa Limanı'na gidecek gemiye yüklenmek üzere Pire Limanı'na getirildi.
İşçi sendikalarının çağrısıyla toplanan işçiler, mühimmat dolu konteynerin gemiye yüklenmesine izin vermedi.
"KATİLLER LİMANDAN ÇIKIN"
İsrail'e gidecek konteynerin üzerine "Katiller, limandan çıkın" yazan işçiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
İşçiler, konteynerin gemiye yüklenmesine izin vermeyeceklerini ve ellerini Filistin halkının kanlarıyla boyamayacaklarını ifade etti.
SOYKIRIMCIYA MÜHİMMAT YOK
Pire Liman İşçileri Birliği Başkanı Markos Bekris, yaptığı açıklamada, "Filistin halkının soykırımını devam ettirecek savaş mühimmatının Pire Limanı'ndan gönderilmesine izin vermeme kararı aldık." ifadesini kullandı.
Bekris, "Ülkemizin savaşa karışmayı derhal bırakmasını talep ediyoruz." çağrısında bulundu.