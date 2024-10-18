Joe Biden Almanya’da: Yarım saat geç geldi! Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Liyakat Nişanı

ABD Başkanı Joe Biden Almanya 'yı ziyaret ediyor. Görevde bulunduğu 4 yıl içinde ilk kez başkent Berlin'e resmi ziyarette bulunan Biden, Steinmeier tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'de karşılandı.

BIDEN YARIM SAAT GEÇ KALDI

Biden, Schloss Bellevue'ya programda öngörüldüğünden yarım saat geç geldi ancak bunun sebebi henüz açıklanmadı.

Ardından Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzalayan Biden için askeri tören düzenlendi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Reuters

STEINMEIER'DEN ÖZEL HAÇ

Konuğu ile baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Steinmeier daha sonra kendisine sivillere verilen en yüksek Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı "Özel Derece Büyük Haçı" takdim etti.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, 50 yıl boyunca yaptığı tüm görevlerde Alman-Amerikan dostluğunu ve transatlantik birliğini şekillendirdiği ve güçlendirdiğinden dolayı Biden'ın liyakat nişanı ile onurlandırıldığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden

"HAÇLI" İŞ BİRLİĞİ

ABD ile olan dostluğunun Almanya için hem güvenlik hem de demokrasi açısından önemli olduğunu vurgulayan Steinmeier, bunun böyle olmaya devam edeceğini belirtti.

Steinmeier, ilişkilerde tüm iniş ve çıkışlara rağmen transatlantik bağına sıkı sıkıya ve tereddütsüz bağlı kaldıklarını vurguladı ve Biden'in, ABD başkanı seçildiğinde Avrupa'nın transatlantik ittifaka olan umudu bir gecede yeniden tesis ettiğini dile getirdi.

Ancak bir yıl sonra Ukrayna-Rusya savaşının başladığını anımsatan Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece bir ülkeye değil, Avrupa'nın barış ilkelerine de saldırdığını savundu.

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Reuters

ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı konuşmada kendisine verilen nişandan ve Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sözlerinden dolayı olağanüstü bir şekilde etkilendiğini belirterek "Bu nişanın benim için büyük anlamı var." dedi.

Biden, doğduğu dönemde Almanya ve ABD'nin savaş halinde olduğunu belirterek, daha sonra genç bir senatör olarak Batı Berlin'i ziyaret ettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, Almanya ve ABD'nin "Ukrayna'da demokrasiyi" desteklemek için aynı safta olduğunu söyledi.

Biden, "Ukrayna'nın galip gelmesini ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başarısız olmasını sağlamak için yorulmak bilmeden çalışan Almanya hükümetindeki tüm liderlere teşekkür etmek istiyorum. NATO her zamankinden daha güçlü ve birlik halinde." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Biden, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa kavuşana ve bu sayede insanlık onuru bir kez daha galip gelene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

KESKİN NİŞANCILAR NÖBETTE

ABD Başkanı Biden'in ziyareti kapsamında büyük güvenlik önlemleri alındı. Şehir merkezindeki birçok cadde trafiğe kapatıldı. Havada helikopterler, yerde çok sayıda polis ve Spree Nehr'inde polis botları görev yaptı. Hava trafiği kapatıldı, bazı binalara kesin nişancılar yerleştirildi.

Biden, 1993'te George H. W. Bush'tan sonra bu nişanı alan ikinci ABD Başkanı oldu.