Canlı | Hamas lideri Yahya Sinvar şehit edildi! Biden duyurdu: İran vurulacak

HİZBULLAH: KANINI BU DAVAYA ADADI

Lübnan Hizbullah'ı, Yahya Sinwar'ın şehit edildiğini duyurmasının ardından bugün bir açıklama yayımladı.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada "İslami Direniş Hareketi Hamas'taki kardeşlerimize, Arap ve İslam milletimize ve dünyadaki tüm savaşçı, direnişçi ve özgür insanlara, Aksa Tayfunu Harekatı lideri ve Hamas Siyasi Büro Başkanı, Mücahit Kardeş Yahya Sinwar'ın şehadeti dolayısıyla en derin taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

"Şehit komutan İsmail Haniye'den sorumluluk ve liderlik misyonunu devralan Sinwar, kahraman savaşçılar ve cesur direnişçilerle birlikte direniş, fedakarlık ve fedakarlık yolculuğuna devam etti." denilen açıklamada “Amerikan gündemine ve siyonist işgale karşı dik durdu, şehitlik mertebesine ulaşana, en yüksek şeref ve insani olgunluk mertebelerine ulaşana kadar kanını bu davaya adadı.” ifadelerine yer verildi.