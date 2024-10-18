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Orta Doğu’da yeni cephe mi? Ürdün askerlerinin İsrail’e girdiği iddia edilmişti açıklama geldi

Orta Doğu’da yeni cephe mi açılıyor? İsrail ordusunun Ürdün'den geçen saldırganların kimliğini tespit ettiğini açıklamasının ardından İsrail ordu mensuplarının İsrail'in güneyinde, silahlı saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Ölü Deniz'in yanında yürüdüğü iddia edilmişti. Ürdün’den açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:58 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:58
Orta Doğu’da yeni cephe mi? Ürdün askerlerinin İsrail’e girdiği iddia edilmişti açıklama geldi

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Tel Aviv-Tahran-Beyrut hattında gerilim her geçen gün artarken Ürdün'ün de savaşa dahil olduğu ve ordunun İsrail'e girdiği iddia edilmişti. Ürdün'den açıklama geldi.

İsrail ordusunun Ürdün'den geçen saldırganların kimliğini tespit ettiğini açıklamasının ardından İsrail ordu mensuplarının 18 Ekim 2024'te İsrail'in güneyinde, silahlı saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Ölü Deniz'in yanında yürüdüğü iddia edildi, 800İsrail ordusunun Ürdün'den geçen saldırganların kimliğini tespit ettiğini açıklamasının ardından İsrail ordu mensuplarının 18 Ekim 2024'te İsrail'in güneyinde, silahlı saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Ölü Deniz'in yanında yürüdüğü iddia edildi, 800

ÜRDÜN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Ürdün ordusu, Ölü Deniz'in güneyinde meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından, askerlerinin batı sınırını geçerek İsrail'e girdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

İsrail ordusunun Ürdün'den geçen saldırganların kimliğini tespit ettiğini açıklamasının ardından İsrail ordu mensupları 18 Ekim 2024'te İsrail'in güneyinde, silahlı saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Ölü Deniz'in yanında yürüdüğü iddia edildi, 800İsrail ordusunun Ürdün'den geçen saldırganların kimliğini tespit ettiğini açıklamasının ardından İsrail ordu mensupları 18 Ekim 2024'te İsrail'in güneyinde, silahlı saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Ölü Deniz'in yanında yürüdüğü iddia edildi, 800

ÜRDÜN ASKERLERİ İSRAİL'E GİRDİ Mİ?

İsrail basınında, çatışmada ölen 2 kişinin Ürdün ordusuna ait üniforma giydiğinin görüldüğü fotoğraf yayınlanması üzerine Ürdün ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail basınında çıkan Ürdün askerlerinin sınırı geçtiği" yöndeki iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.

Gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, bilgilerin resmi kaynaklardan alınması ve asılsız söylentilere itibar edilmemesi istendi.

İsrail ordusunun Ürdün'den geçen saldırganların kimliğini tespit ettiğini açıklamasının ardından İsrail ordu mensupları 18 Ekim 2024'te İsrail'in güneyinde, silahlı saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Ölü Deniz'in yanında yürüdüğü iddia edildi, 800İsrail ordusunun Ürdün'den geçen saldırganların kimliğini tespit ettiğini açıklamasının ardından İsrail ordu mensupları 18 Ekim 2024'te İsrail'in güneyinde, silahlı saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Ölü Deniz'in yanında yürüdüğü iddia edildi, 800

2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ürdün'den İsrail tarafına geçtikleri ve silahlı oldukları iddia edilen 2 kişinin askerleriyle girdikleri çatışmada öldüğü bildirilmişti.

Çatışmaya giren bir kişinin ise kaçtığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, bölge halkına talimatlara uyma çağrısı yapılmıştı.

İsrail basını, çatışmada ölen 2 kişinin Ürdün ordusuna ait üniforma giydiğini iddia etmişti.

Haberde ayrıca, çıkan çatışmada 2 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

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