Orta Doğu’da yeni cephe mi? Ürdün askerlerinin İsrail’e girdiği iddia edilmişti açıklama geldi

Tel Aviv-Tahran-Beyrut hattında gerilim her geçen gün artarken Ürdün'ün de savaşa dahil olduğu ve ordunun İsrail'e girdiği iddia edilmişti. Ürdün'den açıklama geldi.

İsrail ordusunun Ürdün'den geçen saldırganların kimliğini tespit ettiğini açıklamasının ardından İsrail ordu mensuplarının 18 Ekim 2024'te İsrail'in güneyinde, silahlı saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Ölü Deniz'in yanında yürüdüğü iddia edildi, 800