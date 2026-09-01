Eski İsrail Başbakanı Bennett'tan itiraf: "İsrail deyince 'bebek katili' diyorlar!"

NYU öğrencisi Maddy, İsrail kelimesinin kendisinde "ürkütücü" bir his uyandırdığını ve daha zayıf olanlara karşı orantısız güç kullanan bir devleti çağrıştırdığını vurgulayarak aklına gelen tek kelimenin "soykırım" olduğunu söyledi.

Bennett'ın ifadeleri, ABD'nin en prestijli okullarından Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi (NYU) kampüslerindeki tabloyla da doğrulandı.

"NETANYAHU, SOYKIRIM VE FİLİSTİN"

Bir diğer NYU öğrencisi Samuel ise İsrail denildiğinde zihninde beliren üç kelimeyi "Netanyahu, soykırım ve Filistin" olarak sıraladı.

Öte yandan, kampüslerdeki bazı öğrencilerin İsrail konusu açılınca röportaj yapmaktan kaçınması dikkat çekerken, Columbia Üniversitesi öğrencisi Rom ise "İsrail deyince aklıma dünyayı kurtarmak geliyor" diyerek tepki çeken bir savunmada bulundu.