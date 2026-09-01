Eski İsrail Başbakanı Bennett'tan itiraf: "İsrail deyince 'bebek katili' diyorlar!"
İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett, katıldığı bir podcast programında ülkesinin imajına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İsrail'in kuruluşundan bu yana ABD'deki en kötü dönemini yaşadığını belirten Bennett, Amerikan üniversite kampüslerinde İsrail kelimesinin artık "soykırım" ve "bebek katili" kavramlarıyla eşleştiğini söyledi. Bennett, bebek katili Netanyahu'nun yolsuzluk davaları nedeniyle görevi bırakması gerektiğini savundı.
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar ve insan hakları ihlalleri uluslararası alanda yalnızlaşmasına neden olurken, ülke siyasetinin tepe isimlerinden olan eski başbakan Bennett'ten itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.
İsrailli gazeteci Itay Segal'in podcast programına katılan eski İsrail Başbakanı ve Birlikte Partisi Lideri Naftali Bennett, İsrail'in kuruluşundan bu yana ABD kamuoyunda en kötü dönemini yaşadığını söyledi.
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett şu ifadelerde bulundu:
"Amerikalı bir öğrenciye 'İsrail' deyince akla ne geliyor diye sorarsanız 'soykırım' diyorlar. İtalya derseniz 'makarna', İsrail derseniz 'bebek katilleri'... Durum maalesef bu."
"NETANYAHU SİYASETE VEDA ETMELİ, ONU TURUNCU TULUMLA GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Açıklamalarında katil Netanyahu'yu da hedef alan Bennett, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davalarına dikkat çekti. Netanyahu'nun siyasi hayattan çekilmesi karşılığında affedilmesini desteklediğini belirten Bennett, "O artık genç bir Yahudi değil, onu hapishanede turuncu bir üniforma içinde görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
ABD KAMPÜSLERİNDE DE SİYONİST İMAJI YERLE BİR!
Bennett'ın ifadeleri, ABD'nin en prestijli okullarından Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi (NYU) kampüslerindeki tabloyla da doğrulandı.
"İSRAİL ÜRKÜTÜCÜ BİR İMAJ ÇİZİYOR"
NYU öğrencisi Maddy, İsrail kelimesinin kendisinde "ürkütücü" bir his uyandırdığını ve daha zayıf olanlara karşı orantısız güç kullanan bir devleti çağrıştırdığını vurgulayarak aklına gelen tek kelimenin "soykırım" olduğunu söyledi.
"NETANYAHU, SOYKIRIM VE FİLİSTİN"
Bir diğer NYU öğrencisi Samuel ise İsrail denildiğinde zihninde beliren üç kelimeyi "Netanyahu, soykırım ve Filistin" olarak sıraladı.
Öte yandan, kampüslerdeki bazı öğrencilerin İsrail konusu açılınca röportaj yapmaktan kaçınması dikkat çekerken, Columbia Üniversitesi öğrencisi Rom ise "İsrail deyince aklıma dünyayı kurtarmak geliyor" diyerek tepki çeken bir savunmada bulundu.