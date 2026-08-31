Atina yönetimi soykırımcı İsrail'e köle mi oluyor? Yunanistan ayaklandı

KKE'DEN ABD-NATO VURGUSU

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de anlaşmayı hükümetin savunma politikasının tehlikeli bir adımı olarak nitelendirdi.

Partiden yapılan açıklamada anlaşma, "Yeni Demokrasi hükümetinin, savaş hazırlıklarını hızlandırmaya, ülkemizin, halkımızın emperyalist savaşlara, planlara ve bölgedeki ABD-NATO arzularına dahiliyetini derinleştirmeye yönelik bir başka tehlikeli kararıdır." sözleriyle eleştirildi.

KKE, İsrail ile geliştirilen stratejik ilişkilerin Ege ve Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimleri daha da artırabileceğini savundu.

Parti ayrıca yaklaşık 3 milyar avroluk savunma harcamasının ekonomik yüküne işaret ederek, Yunan halkının anlaşmayı desteklemesi için bir neden bulunmadığını, buna karşılık tepki göstermek için çok sayıda gerekçe olduğunu öne sürdü.