Atina yönetimi soykırımcı İsrail'e köle mi oluyor? Yunanistan ayaklandı
Atina yönetimi, Tel Aviv ile el sıkışarak 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma sonrası Yunanistan adeta birbirine girdi. İsrail’in "Davud Sapanı" ve "Barak MX" füze sistemlerini ülkeye getirmeye hazırlanan Yeni Demokrasi hükümetine muhalefet ve eski bakan Yanis Varufakis sert sözlerle yüklendi. Komşudaki bu kirli ittifak, siyasi bir depremin fitilini ateşledi.
Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması, ülkede siyasi tartışmaları beraberinde getirdi.
Muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ile Yunanistan Komünist Partisi (KKE) anlaşmaya karşı çıkarken, eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis de hükümete sert sözlerle yüklendi.
Tel Aviv'de imzalanan anlaşmayla Yunanistan'ın çok katmanlı hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
SYRIZA'DAN "STRATEJİK BAĞIMLILIK" ELEŞTİRİSİ
SYRIZA, anlaşmaya ilişkin açıklamasında Yeni Demokrasi hükümetinin İsrail ile savunma alanındaki ilişkileri daha ileri bir bağımlılık düzeyine taşıdığını savundu.
Partinin açıklamasında, "Yeni Demokrasi hükümeti, uluslararası örgütlerin tepkilerini görmezden gelen, Batı Şeria'da da uluslararası hukuku çiğneyen soykırımcı İsrail hükümeti ile Yunanistan'ın savunma ve askerî alandaki bağımlılığını artırmayı seçiyor. Jeopolitik sorunlarla dolu bir dönemde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın caydırıcı gücünü sözde artırmasını kutluyor." ifadeleri kullanıldı.
SYRIZA ayrıca, hükümetin anlaşmayı önemli bir savunma kazanımı olarak sunmasına karşın, Yunanistan'ın uzun vadeli stratejik özerkliğinin ne ölçüde korunacağı konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirtti.
Açıklamada, "Ülkemiz gerçekten daha fazla stratejik özerklik kazanıyor mu yoksa İsrail'e stratejik karşılıklı bağımlılık çerçevesinde, İsrail-ABD anti balistik ve uçaksavar güvenlik sistemine mi dahil oluyor?" sorusu yöneltildi.
Parti, savunma harcamasının mali boyutuna ve karar sürecindeki şeffaflığa da dikkat çekerek hükümetten anlaşmanın teknik ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmasını istedi.
VARUFAKİS: UTANÇ VERİCİ
Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis de anlaşmaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Varufakis, anlaşmaya ilişkin bir haberi paylaşarak, "Utanç verici! Başka bir şey değil." ifadesini kullandı.
Bir başka paylaşımında ise, "Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı Apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik." değerlendirmesinde bulundu.
KKE'DEN ABD-NATO VURGUSU
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de anlaşmayı hükümetin savunma politikasının tehlikeli bir adımı olarak nitelendirdi.
Partiden yapılan açıklamada anlaşma, "Yeni Demokrasi hükümetinin, savaş hazırlıklarını hızlandırmaya, ülkemizin, halkımızın emperyalist savaşlara, planlara ve bölgedeki ABD-NATO arzularına dahiliyetini derinleştirmeye yönelik bir başka tehlikeli kararıdır." sözleriyle eleştirildi.
KKE, İsrail ile geliştirilen stratejik ilişkilerin Ege ve Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimleri daha da artırabileceğini savundu.
Parti ayrıca yaklaşık 3 milyar avroluk savunma harcamasının ekonomik yüküne işaret ederek, Yunan halkının anlaşmayı desteklemesi için bir neden bulunmadığını, buna karşılık tepki göstermek için çok sayıda gerekçe olduğunu öne sürdü.