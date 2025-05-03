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Hindistan’dan Pakistan’a ihracata yasak!

Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı.

Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 15:44 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 15:44
Hindistan’dan Pakistan’a ihracata yasak!

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Hindistan ile Pakistan arasında Cammu Keşmir krizi devam ediyor. Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı.

Pakistan yönetimindeki Keşmir İdari Bölgesi Gıda Bakanı Chaudhary Mohammad Akbar Ibrahim, AAPakistan yönetimindeki Keşmir İdari Bölgesi Gıda Bakanı Chaudhary Mohammad Akbar Ibrahim, AA

"İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAK"

Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, "Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların, doğrudan ya da dolaylı ithalatı, transit geçişi, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Hindistan’dan Pakistan’a ihracata yasak, AAHindistan’dan Pakistan’a ihracata yasak, AA

Yasağın derhal yürürlüğe gireceği kaydedilen bildiride, söz konusu kararın "ulusal güvenlik ve kamu politikası" gereği alındığı belirtildi.

Yeni Delhi yönetimi ayrıca, Pakistan'dan hava ve kara yoluyla gelen tüm posta ve kargoların alımının askıya alındığını, Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişinin ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaretinin yasaklandığını bildirdi.

Hindistan'ın Pakistan'dan ithal ettiği ürünlerin başında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar yer alıyor.

Hindistan’dan Pakistan’a ihracata yasak, AAHindistan’dan Pakistan’a ihracata yasak, AA

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

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Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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