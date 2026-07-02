Yunan da fark etti! Kathimerini: Türkiye'nin NATO'daki rolü İsrail'i rahatsız etti
Yunan Kathimerini gazetesi, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin İttifak içindeki ağırlığının artması ihtimalinin İsrail'de huzursuzluk yarattığını yazdı. Yunan gazetesine göre, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını aniden tanıması ve Netanyahu’nun Başkan Erdoğan’ı hedef alan sert açıklamaları bu rahatsızlığın birer sonucu.
Yunan basını Ankara önümüzdeki hafta NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Türkiye'nin ittifak içindeki rolünün İsrail'de endişeye yol açtığını yazdı.
İSRAİL'DE NATO ENDİŞESİ
Yunan gazetesi Kathimerini Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde, Türkiye'nin İttifak içindeki rolünün güçlenmesi ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığı değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE'NİN ROLÜ İSRAİL'İN TEPKİSİNDEN BELLİ"
Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin NATO içindeki rolünün daha da artması ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son günlerdeki eylemlerinden anlaşılıyor.
Gazete, İsrail hükümetinin geçen hafta 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımasını bu rahatsızlığın bir sonucu olarak yorumladı.
Haberde, Netanyahu'nun "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın İsrail'in yıkımını istemediği bir gün bile yok" sözlerinin gerçekle bağdaşmadığı belirtilerek, "Erdoğan hiçbir zaman İsrail'in yıkılmasından bahsetmedi ancak NATO'nun tek Müslüman ülkesinin lideri olarak İsrail'in Gazze'deki aşırılıklarını sert bir şekilde eleştirdi." ifadesine yer verildi.
Öte yandan, 1492'de Katolik İspanya'dan kovulan Yahudilerin Osmanlı'da sığınacak liman bulduğuna da dikkat çekilen haberde, "Milliyetçi Türkiye'de de Hristiyan Avrupa'daki gibi bir antisemitizm hiçbir zaman olmadı." ifadesi kullanıldı.
İSRAİL'DEN SKANDAL HAMLE
ABD ile İran arasındaki anlaşma ve ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satmasına yönelik girişimlerin ardından Türkiye paniği had safhaya ulaşan İsrail, Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, önümüzdeki bakanlar kurulu toplantısında, İsrail hükümetinin sözde Ermeni Soykırımını resmi olarak tanınmasına yönelik bir karar tasarısı sunacağını açıkladı.
NETANYAHU BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin güvenliği Halep ve Şam'dan başlar" şeklindeki sözleri Tel Aviv'de yankılanmaya devam ediyor. İsrail bir yandan Türkiye'ye yönelik endişelerini belirtirken diğer yandan da açıkça savaş çığırtkanlığı yapıyor. ABD-İran mutabakatı, Suriye, Gazze, Lübnan derken Türkiye paniği artan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.