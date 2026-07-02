Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: Çok sayıda yaralı var! Terör saldırısı mı?
Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek bölgelerinden, tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli bir patlama meydana geldi. Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında bulunan kafenin girişinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın hangi sebeple meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.
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Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli patlama meydana geldi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.
Suriye makamlarından ise olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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