Hürmüz Boğazı’nda geçiş ücreti krizi: ABD’den İran’a fon takası teklifi

Doha'dan dönen İran'ın müzakerecisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin değil, "İran'ın komutası altında" olduğunu söyledi.

Tahran, perşembe günü yaptığı açıklamalarla fon serbest bırakma vaadinin pozisyonunu değiştirmek için yeterli olmadığını gösterdi.

Ancak İran'ın boğazı kapatma kararı, bu süreci geciktirdi.

Kaynaklara göre görüşmeler ilk aşamada Katar'da tutulan 6 milyar doların serbest bırakılması yönünde ilerliyordu.

Tahran yönetimi, İran'ın onayladığı rotadan geçmeyen herhangi bir gemiye "acil ve güçlü" karşılık verileceği uyarısında bulundu.

İran ordusu da aynı gün içinde tavrını daha da sertleştirdi.

Ancak bu talep, ABD ve Körfez ülkeleri tarafından reddediliyor.

Tahran'ın bu yolla yıllık 40 milyar dolarlık gelirin büyük bölümünü elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

WSJ haberine göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden güvenlik gibi hizmetler karşılığında ücret almak istiyor.

UMMAN'DAN ALTERNATİF FON FORMÜLÜ

Müzakereciler, İran'ın geçiş ücreti talebine karşı Umman'dan gelen alternatif bir planı da değerlendiriyor.

Hürmüz Boğazı'nın güney kısmında hak sahibi olan Umman'ın önerisine göre, denizcilik hizmetleri zorunlu geçiş ücretiyle değil, gönüllü bağışlarla finanse edilen bir fon üzerinden karşılanacak.

Kaynaklara göre Umman, petrol ve nakliye şirketleriyle bu fona katkı sağlayıp sağlamayacakları konusunda görüşmeler yürütüyor.

Ancak İran'ın, doğrudan geçiş ücreti öngörmediği gerekçesiyle bu formüle şu ana kadar itiraz ettiği belirtiliyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ PLANIN UYGULANABİLİRLİĞİNDEN ŞÜPHELİ

Yetkililere göre Körfez ülkeleri, önerinin sahada işe yarayıp yaramayacağı konusunda temkinli.

Bu şüphenin temel nedeni, İran'ın su yolunu düzenli şekilde yönetmek için yeterli ekipmana sahip olmaması.

Londra merkezli Chatham House'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika programı direktörü Sanam Vakil, İran'ın boğazı kendi şartlarıyla açmaya çalıştığını söyledi.

Vakil, "İran boğazı kendi şartlarına göre açmaya çalışıyor ve elde ettiği nüfuzu kaybetmek istemiyor" dedi.

Vakil ayrıca, "Tahran, Boğaz'ı sürdürülebilir biçimde yönetmek yerine geçişleri aksatmayı daha kolay bir baskı aracı olarak kullanabilir." değerlendirmesinde bulundu.