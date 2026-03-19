Trump ve Netanyahu

TEHDİT İRAN'DAN DEĞİL İSRAİL'DEN

Kent, "ABD'yi, İsrail'in bu çatışmanın içine çektiğini" ve bunun Orta Doğu'daki Amerikan politikasını büyük ölçüde etkilediğini düşündüğünü söyledi.

Joe Kent, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İsrail'in harekete geçeceğini ve İran'ın buna karşılık vereceğini düşündüğü için İran'ı "acil bir tehdit" olarak nitelendirdiği açıklamasına işaret etti. Rubio'nun bu yaklaşımını hatalı bulduğunu belirten Kent,"Çünkü İran'ın provokasyon olmadan saldıracağına inanmak için hiçbir neden yoktu."dedi.

Sunucunun "Yani Dışişleri Bakanı Rubio'nun tarif ettiği acil tehdit, İran'dan değil İsrail'den geliyor?"sorusuna Kent, "Aynen öyle ve bence bu, daha geniş bir soruna işaret ediyor. Orta Doğu politikamızdan kim sorumlu?" yanıtını verdi.