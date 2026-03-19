ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 28 Şubat'tan bu yana devam ediyor. İran ABD-İsrail'in sivilleri de hedef alan saldırılarına karşılık Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuruyor. Karşılıklı misillemeler sürerken dün Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da Türkiye'nin de masada yer aldığı bir toplantı düzenlendi.
KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ PATLAMA SESLERİ
Riyad'daki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Toplantı başlamadan önce Riyad'da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Riyad sakinlerine "düşmanca bir tehdit algılandığına" yönelik telefon uyarısı gönderildi.
TOPLANTINI ARKA PLANI
Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre toplantının amacının İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırıları görüşmek olduğunu; ABD ve İsrail tarafından İsrail'e yönelik yapılan saldırıların toplantının konusu olmadığını belirtti.
KÖRFEZ ÜLKELERİ RİYAD'A SALDIRILARDAN RAHATSIZ
Toplantı başlamadan önce Riyad'a yapılan saldırılar yapılmasının Körfez ülkelerini daha da rahatsız ettiği belirtildi.
Güvenlik kaynaklarının belirttiğine göre Körfez ülkeleri İran'ın kendilerini hedef alarak ABD'ye karşı şantaj aracı olarak kullanmak istemesinden rahatsızlar.
TÜRKİYE İSRAİL'İ İŞARET ETTİ
Kaynaklar Türkiye'nin yaşanan krizin başlıca sorumlusunun İsrail olduğunu her platformda, her vesileyle söylediğine dikkat çekti.
Kabul edilen açıklamada İsrail'i eleştiren yazımın da Türkiye tarafından ekletildiği belirtilirken Ankara'nın savaşın gerçek sorumlusu olarak İsrail'in yayılmacı politikalarına işaret edilmesini sağladığına dikkat çekildi.
TÜRKİYE'NİN SAĞDUYULU POLİTİKASI
Güvenlik kaynakları Türkiye'nin İran konusunda soğukkanlı ve sağduyulu bir politikası olduğuna dikkat çekerken İran'dan ateşlenen füzelere rağmen Türkiye'nin soğukkanlılığını koruduğunu, İran'ı doğrudan hedef almadığını vurguladı.
İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırıların bölgedeki gerilimi daha fazla artırdığı vurgulanırken istikrarsızlıktan -başta ekonomik yansımalar olmak üzere- bütün dünyanın etkilendiği belirtildi.