Riyad’daki toplantının arka planı: Körfez ülkeleri İran dedi Türkiye İsrail'i işaret etti

ABD-İsrail-İran savaşı devam ederken Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen toplantının arka planı ortaya çıktı. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği toplantı öncesinde Riyad’da patlama sesleri duyulmuştu. Güvenlik kaynakları, Körfez ülkelerinin İran’ın misilleme saldırılarından rahatsız olduğunu belirtirken toplantıda kabul edilen yazımda savaşın baş sorumlusunun İsrail olduğuna yönelik bölümün Türkiye tarafından ekletildiğini vurguladı.

Riyad’daki toplantının arka planı: Körfez ülkeleri İran dedi Türkiye İsrail'i işaret etti
  • Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı ve İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırılar görüşüldü.
  • Toplantı başlamadan önce Riyad'da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi ve Riyad sakinlerine düşmanca tehdit uyarısı gönderildi.
  • Türkiye toplantıda kabul edilen açıklamaya İsrail'i eleştiren yazımın eklenmesini sağladı ve krizin başlıca sorumlusu olarak İsrail'in yayılmacı politikalarını işaret etti.
  • Körfez ülkeleri İran'ın kendilerini hedef alarak ABD'ye karşı şantaj aracı olarak kullanmak istemesinden rahatsızlık duyuyor.
  • Türkiye İran'dan ateşlenen füzelere rağmen soğukkanlılığını korudu ve İran'ı doğrudan hedef almadı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 28 Şubat'tan bu yana devam ediyor. İran ABD-İsrail'in sivilleri de hedef alan saldırılarına karşılık Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuruyor. Karşılıklı misillemeler sürerken dün Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da Türkiye'nin de masada yer aldığı bir toplantı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'daki toplantıda Türkiye'yi temsil etti, Fotoğraflar: AA

KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ PATLAMA SESLERİ

Riyad'daki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Toplantı başlamadan önce Riyad'da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Riyad sakinlerine "düşmanca bir tehdit algılandığına" yönelik telefon uyarısı gönderildi.

Riyad'da İran masası

TOPLANTINI ARKA PLANI

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre toplantının amacının İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırıları görüşmek olduğunu; ABD ve İsrail tarafından İsrail'e yönelik yapılan saldırıların toplantının konusu olmadığını belirtti.

Riyad'da İran masası

KÖRFEZ ÜLKELERİ RİYAD'A SALDIRILARDAN RAHATSIZ

Toplantı başlamadan önce Riyad'a yapılan saldırılar yapılmasının Körfez ülkelerini daha da rahatsız ettiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarının belirttiğine göre Körfez ülkeleri İran'ın kendilerini hedef alarak ABD'ye karşı şantaj aracı olarak kullanmak istemesinden rahatsızlar.

Riyad'da İran masası

TÜRKİYE İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Kaynaklar Türkiye'nin yaşanan krizin başlıca sorumlusunun İsrail olduğunu her platformda, her vesileyle söylediğine dikkat çekti.

Kabul edilen açıklamada İsrail'i eleştiren yazımın da Türkiye tarafından ekletildiği belirtilirken Ankara'nın savaşın gerçek sorumlusu olarak İsrail'in yayılmacı politikalarına işaret edilmesini sağladığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN SAĞDUYULU POLİTİKASI

Güvenlik kaynakları Türkiye'nin İran konusunda soğukkanlı ve sağduyulu bir politikası olduğuna dikkat çekerken İran'dan ateşlenen füzelere rağmen Türkiye'nin soğukkanlılığını koruduğunu, İran'ı doğrudan hedef almadığını vurguladı.

İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırıların bölgedeki gerilimi daha fazla artırdığı vurgulanırken istikrarsızlıktan -başta ekonomik yansımalar olmak üzere- bütün dünyanın etkilendiği belirtildi.

