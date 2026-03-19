Güvenlik kaynaklarının belirttiğine göre Körfez ülkeleri İran'ın kendilerini hedef alarak ABD'ye karşı şantaj aracı olarak kullanmak istemesinden rahatsızlar.

Toplantı başlamadan önce Riyad'a yapılan saldırılar yapılmasının Körfez ülkelerini daha da rahatsız ettiği belirtildi.

Riyad'da İran masası

TÜRKİYE İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Kaynaklar Türkiye'nin yaşanan krizin başlıca sorumlusunun İsrail olduğunu her platformda, her vesileyle söylediğine dikkat çekti.

Kabul edilen açıklamada İsrail'i eleştiren yazımın da Türkiye tarafından ekletildiği belirtilirken Ankara'nın savaşın gerçek sorumlusu olarak İsrail'in yayılmacı politikalarına işaret edilmesini sağladığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN SAĞDUYULU POLİTİKASI

Güvenlik kaynakları Türkiye'nin İran konusunda soğukkanlı ve sağduyulu bir politikası olduğuna dikkat çekerken İran'dan ateşlenen füzelere rağmen Türkiye'nin soğukkanlılığını koruduğunu, İran'ı doğrudan hedef almadığını vurguladı.

İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırıların bölgedeki gerilimi daha fazla artırdığı vurgulanırken istikrarsızlıktan -başta ekonomik yansımalar olmak üzere- bütün dünyanın etkilendiği belirtildi.