CANLI YAYIN
Geri

İsrailli bakanın koruma aracı Batı Şeria’da Filistinli çocuğu öldürdü: Tel Aviv Ben Gvir'i aklamaya çalışıyor

İsrailli aşırı sağcı bir bakanın güvenlik ekibine ait araç, Batı Şeria’da bisikletli 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğa çarparak ölümüne neden oldu. Tel Aviv, aracın Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e ait olmadığını ve Ben Gvir'in araçta olmadığını ispatlamaya çalışıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli bir bakana ait güvenlik ekibinin aracı, bisikletle okuluna giden 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Mecdi Caberi'ye çarparak ölümüne neden oldu.
  • Kaza, El Halil yakınlarındaki Kiryat Arba yerleşimi yönüne giden 60 numaralı yolda Beyt Aynun kavşağında meydana geldi.
  • İsrailli yetkili, aracın Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'u korumak için görevlendirilen özel koruma araçlarından biri olduğunu belirtti.
  • Ben-Gvir'in ofisi aracın bakana ait olmadığını açıklarken, şoförün sorumluluğunu reddederek çocuğun kırmızı ışıkta yola atladığını öne sürdü.
  • İsrail polisi olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

İsrailli aşırı sağcı bakanlardan birine ait resmi araç, işgal altındaki Batı Şeria'da bisikletindeki Filistinli çocuğu ezerek öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 16 yaşındaki Muhammed Mecdi Caberi sabah erken saatlerinde bisikletle okuluna gittiği sırada bir aracın altında kaldı.

Fotoğraflar: Takvim, Reuters

İSRAİLLİ BAKANIN ARACI FİLİSTİNLİ ÇOCUĞU EZDİ

El Halil'de, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulan İsrail'e ait yasa dışı yerleşimlerden Kiryat Arba'da ikamet eden İsrailli bakanlarından birinin güvenlik ekibine ait bir aracı kullanan İsrailli resmi şoför, Kiryat Arba'ya giden 60 numaralı yolda; Beyt Aynun kavşağında Caberi'ye aracıyla çarptı.

Filistinli çocuk, şiddetli çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti.

İsrail basınında, bir otomobilin yol kenarındaki demirlere şiddetle çarparak ön kısmının parçalandığı kazaya ait olay yeri fotoğrafları paylaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Ben Gvir

İSRAİL'DEN "BEN GVİR DEĞİL" İDDİASI

Bakanların güvenliğinden sorumlu birimin başında bulunan Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli çocuğun ezilerek hayatını kaybetmesine neden olan aracın bakana ait olmadığı ve Ben-Gvir'in araçta bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şoförün sorumluluğu inkar edilerek Filistinli çocuğun "kırmızı ışıkta yola atladığı" öne sürüldü.

Aracın şoförünün "kazayı" önlemek için çabaladığı, çocuğun yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

Buna karşın İsrail basınına konuşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğun durumunun ağır olduğunu, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve olay yerinde ölümünün doğrulandığını aktardı.

Kaza mahali

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsrail polisi ise işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki 60 numaralı kara yolunda bir aracın bisiklet süren 16 yaşındaki bir Filistinliye çarptığını ve çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı bildirildi.

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise aracın bakanlara tahsis edilen özel koruma araçlarından biri olduğunu ve aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'u korumak için görevlendirildiğini aktardı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in aracı 26 Nisan 2024'te de Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı İsrail'in orta kesimindeki Ramle kentinde kırmızı ışıkta durmayıp başka bir araca çarparak kaza yapmıştı.

Kaza sonucu ters dönen araçtan çıkarılan Ben-Gvir, Hadassah Hastanesi'ne kaldırılmış ve kaburga kemiklerinin kırıldığı bildirilmişti.

