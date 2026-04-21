Kaza mahali

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsrail polisi ise işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki 60 numaralı kara yolunda bir aracın bisiklet süren 16 yaşındaki bir Filistinliye çarptığını ve çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı bildirildi.

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise aracın bakanlara tahsis edilen özel koruma araçlarından biri olduğunu ve aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'u korumak için görevlendirildiğini aktardı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in aracı 26 Nisan 2024'te de Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı İsrail'in orta kesimindeki Ramle kentinde kırmızı ışıkta durmayıp başka bir araca çarparak kaza yapmıştı.

Kaza sonucu ters dönen araçtan çıkarılan Ben-Gvir, Hadassah Hastanesi'ne kaldırılmış ve kaburga kemiklerinin kırıldığı bildirilmişti.